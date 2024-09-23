買房找信貸補缺口？　30歲以下女性利率8.9%最高

▲購屋族鬧錢荒，除了賣股換現金，也有人開始討論試著要尋求信貸補缺口。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／綜合報導

購屋族鬧錢荒，除了賣股換現金，也有人開始討論試著要尋求信貸補缺口。觀察4月最新資料，全台共有170萬人背信貸，男多女少，其中貸款條件最好的是60歲以上男生，利率5.33%。

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據聯徵中心4月最新資料，目前有170萬人背信貸，借款金額高達1.2兆，其中男性占比58.4%、女性41.6%。進一步觀察借款人的利率，30歲以下小資族利率最高，男8.36%、女8.9%。而隨著年齡增加，利率越低，其中以60歲以上男性5.33%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信貸屬於無擔保品債務，收入越高，信用額度和條件越好，一般來說年齡較長的男性，社會經驗較豐富，償款能力較高，因此借款條件也較女性好。

▲ 2024年4月各年齡層信貸利率（單位%）。（表／記者項瀚製）

第一建經研究中心副理張菱育表示，部分民眾想藉由信貸週轉，但部分行庫提供所謂的低利率信貸方案，僅前期適用低利，中後期的利率仍偏高，因此想以信貸補資金缺口的購屋者，務必謹慎檢視各樣貸款方案。

另外，除信貸或親友借款周轉，部分資金豐沛的大建商可能會提出「公司貸」的額度，來補不足的成數，不過都只是短期應急之道，提醒近期購屋的民眾應重新核算財務分配，避免貸款不足影響交屋。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中提醒，信貸的資金本就不應投入房市，央行本次打炒房特別強調「另以其他名目，額外增加貸款金額」是不被允許的，所以就算是用定存單質借、增提擔保品等各種方式融資，這些資金通通不能進房市，若違規遭查獲，貸款恐怕將被追回。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當前銀行放貸水位仍滿，且銀行集中火力在首購族，因此部分民眾要擔心的不光只是「要多擠出1、2成自備款」，換屋族可能連5成貸款都不好貸，也正因如此市場買氣勢必量縮，而已購客若貸款下不來的話，恐怕就得就合約部分協商了。

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