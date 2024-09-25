婆媳同住一屋簷下　人妻PO文吐苦水：盼來換屋卻限貸

▲婆媳同住一個屋簷下，原PO無奈表示，同住壓力超大，又卡到第2屋限貸5成。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有人婚後會選擇與公婆同住，有人則是堅決不要，原PO在網路PO文表示，當初婆婆想買房，但手頭現金不足，由她先生購屋、付貸款，婆媳同住一個屋簷下，無奈表示，同住壓力超大，現又卡到第二屋限貸5成。信義房屋專家表示，實務上，利率跟成數仍看個人信用。

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一位女網友在臉書社團PO文指出：「起初婆婆想買房，也看好房，但因手頭現金不足，請我老公付頭期、繳房貸。名字是登記我老公，好不容易還完房貸，但對房子沒有自主權，全都要聽婆婆的意見。現在我們終於有餘力準備買第二屋，偏偏遇到這一波央行打房，無奈至極。」

原po無奈表示：「婆媳同住壓力真的好大，家中開銷都由我和先生支出，上班還要煮飯給婆婆吃，外食也被婆婆抱怨。想搬出去，偏偏身上繼承娘家房產1/8所有權，央行打房，真的有打到投資客？還是打到想要買房卻有苦難言的人？」

有網友直言，「妳的問題是婆婆吧，再來才是政府。」也有人建議，婆婆問題不解決，妳買房了一樣不得安寧，先把婆婆問題處理好，妳們也不必多花這筆錢。

▲配偶名下有1房無貸款，可用首購優惠利率購屋，且有寬限期。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源表示，原PO符合配偶名下有1房無貸款，可用首購優惠利率購屋，且有寬限期。不過因名下還有繼承房產，因此不得使用寬限期。若繼承房屋已無貸款，不能使用新青安，可使用首購優惠利率，最高可貸8成。若繼承房屋還有貸款，已不符合新青安、首購資格，也不能用使用寬限期，且最高只能貸5成。

若把持分買賣給兄弟姊妹，或贈與給老公，一旦原PO符合名下無房條件，就能使用首購、寬限期。周清源表示，不過實務上，利率跟成數仍依個人信用狀況而定。



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