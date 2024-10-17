沙鹿首購族免驚！科技＋航空雙引擎支撐　「國雄北歐莊園」萬坪造鎮啟動

▲台中市除了本身已發展的產業外，近幾年又加入高科技產業助攻，整體經濟、人口皆快速發展。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市除了本身已發展的產業外，近幾年又加入高科技產業助攻，整體經濟、人口皆快速發展，加上重大建設紅利如捷運、各區快速道路的助陣，最具支撐力道且首購族最能負擔房價的地區，非屬海線一哥「沙鹿區」。

從人口數據來觀察，2014年沙鹿區8月份人口總數為8萬7249人，直至今年8月9萬9714人，等於10年來人口增加1萬2465人，每年以1246.5人的速度增長，等於每日就有3.415人住進沙鹿區。

會有如此大幅度的增長，其實從就業人口也能發現端倪，截至今年4月底，中科的就業人數從2014年6月的2萬4783人，增至2024年6月的5萬3947人，10年間淨增2萬9164人，這些科技族帶來的人口紅利分散各區，但不可置否以中科周邊行政區來看，沙鹿區無疑是西進第一站。

▲沙鹿區每年增加1246.5人，等於每日就有3.415人住進沙鹿，圖為特五號道路。（圖／業者提供）

而目前台積電中科二期擴廠計畫預計2027年完工，光是台積電就預計帶來4500個就業機會；而沙鹿區還有已經擴建完成的「台中國際機場」助攻，在近10億元的築巢引鳳下，未來年旅客容量目標369萬人次；另一方面，台中捷運藍線自台中市長盧秀燕宣布將在2025年動工，並力拚10年後完工通車後，大眾運輸利多再添生力軍。

在大型建設、產業經濟、人口紅利等先行指標數據皆正成長下，沙鹿區也因相對三屯區低基期的房價受到首購族的青睞，國雄集團看準沙鹿區的潛力，將在捷運藍線預定B5站周邊，進行10,700坪造鎮計畫，其中「國雄北歐莊園」第一期更搶先在台積電二廠完工前公開，以28、33坪的適居建築規劃問世。

▲沙鹿區還有已經擴建完成的「台中國際機場」助攻，在近10億元的築巢引鳳下，未來年旅客容量目標369萬人次。（圖／業者提供）

「國雄北歐莊園」現場專案表示：「沙鹿區除了中科議題之外，也磁吸台中工業區、精密科學園區、台中港科技園區、關聯工業區、彰濱工業區等就業人口，輻射範圍內就包含15萬的就業人口，加上基地位於沙鹿三大商圈核心，包含北勢商圈、家樂福商圈、站前商圈，擁有成熟生活機能不說，自家社區也擁有高綠覆。」都讓這沙鹿唯一萬坪造鎮計畫備受注目。

▲沙鹿唯一萬坪造鎮計畫「國雄北歐莊園」即將登場，備受注目。（圖／業者提供）

據悉「國雄北歐莊園」除了萬坪大基地造鎮外，也因將分7期開發，但整體供給不到千戶，未來將串連完整且以實用性的公設為基準，社區範圍內更是沙鹿少見的綠地豐沛，生活氛圍感就如同莊園般愜意。