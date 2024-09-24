台南透天凶宅開價898萬　網嘆「比錦新大樓還兇」

▲房仲在臉書社團PO文賣凶宅，位於台南永康，整棟透天開價898萬元。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，不少購屋族轉往凶宅撿便宜。有房仲在臉書社團PO文賣凶宅，位於台南永康，2年前有男性外勞在透天頂樓加蓋處上吊，整棟透天開價898萬元求售，有網友認為，價格比錦新大樓還兇，並疑惑鐵皮加蓋拆掉還算凶宅嗎？信義房屋專家表示，就看買家接受度。

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該案為透天，位於台南永康大橋一街巷內，屬於東橋生活圈，屋齡40年，地坪23.6坪、建坪32.55，開價898萬元，3樓為頂樓鐵皮加蓋。

根據銷售資料顯示，2022年租出租給男性外籍勞工，因為與女友分手，因此該名男性在頂樓鐵皮加蓋處上吊身亡，屋況需整理。

有網友直言，「40年的老屋房價比鬼兇」，也有人表示，「這價格比台北錦新大樓內不是凶宅的還兇。」網友也疑惑發問，「若是頂樓加蓋拆除，太陽曬個7749天，應該就不算了吧？」

信義房屋高三區協理周清源表示，建物能拆掉一般就不會說凶宅，但銷售時建議還是說明有這樣的狀況，以免後續發生糾紛，就看新買方會不會在意有非自然身故的狀況。

周清源分析，凶宅影響的認定跟發生的狀況有關係，很嚴重的兇殺案或社會討論度比較劇烈的案件，都會影響房價，打幾折還是看案件兇不兇的社會評價。

▲東橋生活圈具備人口紅利等利多加持，近年買氣、房價都蓬勃發展。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構大南區協理林祺博表示表示，東橋生活圈一直都是台南房市指名度最高的區域之一，主要的原因就是離原台南市區近，加上有大橋車站、奇美醫院、中山路商圈等，生活機能成熟，加上聯外交通便利，具備人口紅利等利多加持，近年買氣、房價都蓬勃發展。

該區透天屋齡約40年，依屋況價格落差大，總價落在600~1200萬元，林祺博說：「透天新案總價約2500~3000萬元，因新案價高，也有民眾改買屋齡較高透天重新整理。」

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