開幕僅1年半！　台南「陰間風」酸菜魚名店突熄燈

▲台南起家的「醉地府」主打酸菜魚，總店位於中西區，店內風格以獨特的陰間風聞名。（圖／翻攝自Facebook／醉地府 ）

記者張雅雲／高雄報導

台南起家的「醉地府」主打酸菜魚，店內風格以獨特的陰間風聞名，飲料與餐點名稱也都和地府有關，連稱呼客人都是「亡友」，是十分受歡迎的網紅店，才開幕短短1年多，沒想到9月就無預警熄燈，信義房屋專家表示，該區早期為婚紗一條街，如今多改開餐飲業。

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「醉地府酸菜魚台南總店」2023年4月開幕，一開店就以獨特的陰間風格，創造高話題性，還有穿成黑白無常、黃袍道士的店員陪聊，愈搞怪愈受年輕人歡迎。

▲該店前身為台南知名的瑪亞婚紗老店，以前民生路是「婚紗一條街」。（圖／翻攝自Google Maps）

之後陸續到台中開設2家分店，公益店已短命收攤，連總店也只開幕短短1年半，今年9月無預警熄燈，讓台南人相當錯愕，全台僅剩1家台中分店。有在地人直言：「不意外，透露看Google評論都是說餐點普通，在台南這種一級戰區沒點硬實力是真活不下去。」

據了解，該總店位於台南市中西區民生路，地坪70坪、權狀坪數80坪，屋齡60年，租賃、成交價均無實登紀錄，在地房仲估計，月租金約為10~13萬元，目前尚無重新招租資訊。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，該店前身為台南知名的瑪亞婚紗老店，以前民生路是「婚紗一條街」，疫情讓實體經濟大受影響，而且因消費習慣改變，愈來愈多新人省下婚紗攝影的預算，不少婚紗業者只好結束營業或轉往租金較低的商圈，婚紗一條街業者大幅流失。

▲近年商圈出現轉型，有不少餐飲業、文青業進駐。（圖／記者張雅雲攝）

加上該區鄰近台南知名景點蝸牛巷，近年商圈出現轉型，有不少餐飲業、文青業進駐，以店面租金來看，地坪每坪落在1500~1800元，因觀光人潮湧入、在地人口密集，集市效應強，愈來愈多網紅店進駐。至於店面價格，張榮表示，巷內透天地坪單坪約50萬元，臨路透天單坪約80~100萬元。

在地仲介透露，早期婚紗一條街熱鬧非凡，聚集不少婚紗產業相關業者，知名婚紗店月租金都在10萬元起跳，近年因商圈轉型，平均月租金稍微下修，不過仍有單坪1500元的行情。

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