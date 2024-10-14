見識過北屯漲幅　下一站！沙鹿車站「唯一臻藏系」大樓亮相

▲從首購族角度來觀查，目前中台灣符合預算、生活機能好、並且擁有重大議題的沙鹿區，就將成為移居西台中第一站。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在9月19日央行頒布第7波信用管制後，銀行限縮貸款「只對」首購族友善，維持新青安貸款給出5年寬限期，補貼利息並可貸金額最高千萬元額度，從首購族角度來觀查，目前中台灣符合預算、生活機能好、並且擁有重大議題的沙鹿區，就將成為移居西台中第一站。

台中近年受惠高科技半導體業，人口直接衝上全國第二大，而半導體領頭羊台積電，位於中科的二廠交地、動工、2027年完工時程都已排列在案，未來台積電高級製程工程師與其上下游產業鍊的就業人口，將再替西台中帶來一波移民潮。

▲不僅有台積電撐盤，而擁有高科技產業廊帶的西台中沙鹿區，被台中工業區、台中港特定區、關聯工業區甚至彰濱工業區的就業人口包圍。（圖／業者提供）

不僅有台積電撐盤，而擁有高科技產業廊帶的西台中區域，還有台中工業區、台中港特定區、關聯工業區甚至彰濱工業區的就業人口，沙鹿區享有地利之便，享有源源不絕的新移入人口。

也因人口不斷選擇沙鹿定居，在交通面市府大力再度升級，包含西屯區中科透過特五號道路，讓中科到沙鹿區直線距離縮短，目前斥資近10億元擴建完成的「台中國際機場」吸引如星宇航空等企業佈線，邁向國際之都一定要有的公共運輸系統，就以預計10年後完工的捷運藍線當作先行指標。

▲斥資近10億元擴建完成的「台中國際機場」吸引如星宇航空等企業佈線。（圖／業者提供）

在利多簇擁下，沙鹿區這幾年建商購地訊息不間斷，新案更是一波波，但僅富宇建設早在20年前就看準沙鹿區優勢，持續推案並同時持續加碼購地，富宇可說是與沙鹿區一同見證歷史的品牌建商。

但沙鹿區最好住、最值得收藏的地點在哪？譯鑫廣告行銷團隊副總經理張譯升分析：「沙鹿區除了具備軌道經濟的發展亮點，以過去台中捷運綠線的經驗來說，房價漲幅最大區為最多站點的北屯區，將經驗移植到未來藍線捷運，下一個就是擁有5個站點的沙鹿區；其中，B4站更是擁有沙鹿火車站、捷運的雙鐵規劃，是藍線捷運線上唯3的共構站。」





▲▼沙鹿火車站前除了雙軌軸線更擁有雙商圈生活機能，站前商圈、家樂福商圈都是沙鹿數一數二的指標型商圈。（圖／業者提供）

在生活機能上來說，沙鹿火車站前除了雙軌軸線更擁有雙商圈生活機能，站前商圈、家樂福商圈都是沙鹿數一數二的指標型商圈，據了解，目前沙鹿火車站前，因開發成熟人口密集度高到「建商想獵地都無從下手」，也讓該區建地一地難求。

▲新案「富宇臻藏」就是沙鹿火車站前唯一大樓新預售案。（圖／「富宇臻藏」3D示意圖）

新案「富宇臻藏」就是沙鹿火車站前唯一大樓新預售案，從基地放眼望去，周圍都是30＋屋齡的透天，「無競案可比較」的特性，讓沙鹿在地客蠢蠢欲動，富宇建設依循過去3房戶戶邊間，保留通風採光佳的特性，此次在前置硬建材中，也規劃軟水系統、加碼防霾紗窗，守護住戶整體住宅的品質。