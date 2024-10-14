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見識過北屯漲幅　下一站！沙鹿車站「唯一臻藏系」大樓亮相

▲▼ 富宇臻藏,沙鹿,火車站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲從首購族角度來觀查，目前中台灣符合預算、生活機能好、並且擁有重大議題的沙鹿區，就將成為移居西台中第一站。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在9月19日央行頒布第7波信用管制後，銀行限縮貸款「只對」首購族友善，維持新青安貸款給出5年寬限期，補貼利息並可貸金額最高千萬元額度，從首購族角度來觀查，目前中台灣符合預算、生活機能好、並且擁有重大議題的沙鹿區，就將成為移居西台中第一站。

台中近年受惠高科技半導體業，人口直接衝上全國第二大，而半導體領頭羊台積電，位於中科的二廠交地、動工、2027年完工時程都已排列在案，未來台積電高級製程工程師與其上下游產業鍊的就業人口，將再替西台中帶來一波移民潮。

▲▼ 富宇臻藏,沙鹿,火車站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不僅有台積電撐盤，而擁有高科技產業廊帶的西台中沙鹿區，被台中工業區、台中港特定區、關聯工業區甚至彰濱工業區的就業人口包圍。（圖／業者提供）

不僅有台積電撐盤，而擁有高科技產業廊帶的西台中區域，還有台中工業區、台中港特定區、關聯工業區甚至彰濱工業區的就業人口，沙鹿區享有地利之便，享有源源不絕的新移入人口。

也因人口不斷選擇沙鹿定居，在交通面市府大力再度升級，包含西屯區中科透過特五號道路，讓中科到沙鹿區直線距離縮短，目前斥資近10億元擴建完成的「台中國際機場」吸引如星宇航空等企業佈線，邁向國際之都一定要有的公共運輸系統，就以預計10年後完工的捷運藍線當作先行指標。

▲▼ 富宇臻藏,沙鹿,火車站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲斥資近10億元擴建完成的「台中國際機場」吸引如星宇航空等企業佈線。（圖／業者提供）

在利多簇擁下，沙鹿區這幾年建商購地訊息不間斷，新案更是一波波，但僅富宇建設早在20年前就看準沙鹿區優勢，持續推案並同時持續加碼購地，富宇可說是與沙鹿區一同見證歷史的品牌建商。

但沙鹿區最好住、最值得收藏的地點在哪？譯鑫廣告行銷團隊副總經理張譯升分析：「沙鹿區除了具備軌道經濟的發展亮點，以過去台中捷運綠線的經驗來說，房價漲幅最大區為最多站點的北屯區，將經驗移植到未來藍線捷運，下一個就是擁有5個站點的沙鹿區；其中，B4站更是擁有沙鹿火車站、捷運的雙鐵規劃，是藍線捷運線上唯3的共構站。」

▲▼ 富宇臻藏,沙鹿,火車站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼沙鹿火車站前除了雙軌軸線更擁有雙商圈生活機能，站前商圈、家樂福商圈都是沙鹿數一數二的指標型商圈。（圖／業者提供）

▲▼ 富宇臻藏,沙鹿,火車站 。（圖／記者陳筱惠攝）

在生活機能上來說，沙鹿火車站前除了雙軌軸線更擁有雙商圈生活機能，站前商圈、家樂福商圈都是沙鹿數一數二的指標型商圈，據了解，目前沙鹿火車站前，因開發成熟人口密集度高到「建商想獵地都無從下手」，也讓該區建地一地難求。

▲▼ 富宇臻藏,沙鹿,火車站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新案「富宇臻藏」就是沙鹿火車站前唯一大樓新預售案。（圖／「富宇臻藏」3D示意圖）

新案「富宇臻藏」就是沙鹿火車站前唯一大樓新預售案，從基地放眼望去，周圍都是30＋屋齡的透天，「無競案可比較」的特性，讓沙鹿在地客蠢蠢欲動，富宇建設依循過去3房戶戶邊間，保留通風採光佳的特性，此次在前置硬建材中，也規劃軟水系統、加碼防霾紗窗，守護住戶整體住宅的品質。

關鍵字：台中西台中沙鹿區移民房地產富宇臻藏沙鹿站前家樂福首購族預售屋

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