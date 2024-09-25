金龍海嘯！緊縮房市3500億　房貸利率飆至3.5％

▲新青安貸款長達5年寬限期，被認為是這波咬住不動產放款資金主因之一。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

央行第三季理監事會決議祭出打炒房第七波信用管制，措施含調升存準率1碼（0.25個百分點），新增規範名下有房屋者的第一戶購屋貸款不得有寬限期，第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並從七都擴大實施至全國。據了解，措施宣布隔天，北北桃就有數個預售案場接到消費者因擔心貸款成數、沒信心等原因的退小訂（尚未簽約）電話。

「我特別擔心提升存準率，繼上一季後，現在市場要再回收1,250億元，實務上的影響要乘3倍，共3,750億元的流動資金受限；現在各銀行水位已經很高，升準後會更高，以目前房貸利率3％來說，再加1、2碼都有可能。」身兼陽信銀行董事長及台北市不動產開發公會理事長的陳勝宏一語點破升準衝擊性。

「第2戶起貸款成數下修，很多人交不了屋一定違約，我們希望政府能夠有配套，譬如已經簽約的買方，不受新管制措施限制，才不會引發糾紛。」陳勝宏呼籲。台北市不動產代銷公會也出面喊話，表示應避免首購及換屋族群在預售屋交屋時，無法快速籌措資金而面臨違約風險，恐怕與央行實施信用管制的初衷相悖，期待央行能及時給與補救措施，以免影響正常購屋者權益。

「如果遇到被建商、屋主以違約求償，我認為購屋族應該打官司，一來預售屋合約告訴我貸款8成，二來《不動產經紀人管理條例》也要求仲介必須告知風險，買房後續所有政策轉變都不能歸責於消費者，只要講得出理由，以我的經驗，上了法院違約金都能折衷，甚至判免賠。」房市專家帥過頭表示。



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