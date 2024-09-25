營建股止跌回穩　分析師揭4種建商仍「要小心」





▲央行打房後第三個交易日，營建股指數回穩。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

央行打房，使營建股大幅修正，雖然在政策祭出的第三個交易日指數回穩，但分析師仍點出，具4大特性的建商仍要多加留意，可能有較高的風險。其中包括，負債比槓桿過高、先建後售、重點佈局七都以外縣市、重點佈局投資客多且量大的蛋白區。

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央行上週四祭出第七波選擇性信用管制，出重手打房，讓營建類股重挫，隔一交易日（上週五）營建指數重挫逾6%，多家公司打入跌停，本週一營建類股繼續走弱，但昨日（本週二）回穩止跌。

分析師丁彥鈞表示，營建大盤已止跌回穩，但提醒投資人，具4大特性的公司股價表現可能會相對疲弱，其中包括：企業負債比槓桿過高、先建後售、重點佈局七都以外縣市、重點佈局投資客多且量大的蛋白區。

根據《台灣股市資訊網》資料，觀察央行打房後3個交易日，營建個股跌幅排行為新潤、瑞築、達麗、鑫龍騰、聯上、永信建，跌幅18.9~22.3%，且在第3個交易日仍呈下跌，其中有部分公司就符合上述特性。

▲近3日營建個股跌幅排行 。（表／記者項瀚製）

丁彥鈞舉例，新潤負債比、企業槓桿較高，在房市多頭時助漲股價，事實上該公司過去一段時間股價也漲得相對高，在目前打房的環境下，市場飄起空頭氛圍，股價修正幅度也自然較大。此外，該公司在北部蛋白區也有不少佈局，像是桃園蘆竹、新北淡水等地。

瑞築的推案重點區除了台南，還有苗栗，而苗栗為七都以外的非特定區，本次央行第七波選擇性信用管制擴大至七都以外，個股在信心面也可能受到影響。

永信建過去曾是營建股王，過去一段時間股價也上漲許多，不過該公司銷售採先建後售，在當前房貸資金緊縮、央行選擇性信用管制的壓力之下，首當其衝。

不過，丁彥鈞強調：「影響個股漲跌的原因眾多，像是本次入列跌幅排行的達麗，基本面並沒有太大問題，跌幅較重可能就與籌碼等面向有關。」

整體來說，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市是經濟櫥窗，也是投資人用錢投票的結果，央行8月喝完咖啡後，營建類股就出現回檔走勢，加上央行第七波選擇性信用管制，累計喝完咖啡至今營建指數下挫13%，反映出上半年以來驚驚漲的房市已漲勢告終，房市也可望回歸理性購屋。