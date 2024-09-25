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飯店毛巾恐藏陰蝨？男出差私密處「爬滿一堆小蟲」　夫妻慘剃毛

飯店毛巾是否乾淨，一直是許多民眾議論的焦點，醫師建議自備毛巾最安全。（圖／123RF）

▲飯店毛巾是否乾淨，一直是許多民眾議論的焦點，醫師建議自備毛巾最安全。（圖／123RF）

圖文／CTWANT

飯店毛巾乾淨嗎？醫師表示，若是1~2小時內觸摸到前一人留下的病毒，的確有可能因此染上菜花。此外，飯店毛巾還可能藏有陰蝨，一對夫妻因此感染，私密處的毛髮爬了滿滿的陰蝨，後來夫妻只能把毛髮全部剃光治療，再進行全家大掃除才擺脫陰蝨。

有網友在PTT以「飯店房務真會用毛巾擦地板桌子嗎？」為題發文，表示自己聽說房務為節省時間，會在客人退房後直接用飯店毛巾擦桌子、地板，甚至會拿來打掃廁所，認為反正之後統一煮沸漂白，會「整條漂漂亮亮、膨膨鬆鬆地送回來」。

文章引來大量網友留言，不少人親眼目睹過這種行為，也有業內人士表示，毛巾還會擦馬桶；還有網友表示，自己會選擇自備毛巾，「朋友是飯店房務，叫我自己帶毛巾」。但也有人表示反對，「我打工的民宿不會拿毛巾跟浴巾擦地板跟桌子，擦浴室跟擦房間所使用的抹布也都是分開的」。

甚至網路瘋傳不少飯店毛巾害人長菜花，皮膚科醫師趙昭明表示，菜花是一種病毒疣，一般可存活5~6小時，如果運氣不好在1-2小時內接觸到前一個人留下分泌物產生的病毒，就可能感染菜花。醫師建議，到公共場所如果要擦比較私密的部位，最好是自行攜帶毛巾最安全。

「慎選飯店也很重要！」泌尿科醫師顧芳瑜表示，聲譽好的飯店會有嚴謹的管理流程，相較之下會比較有保障。「有一位40多歲的男患者前陣子去東南亞出差，入住的商務旅館的品質較差，他使用毛巾之後竟然感染陰蝨，不知自己感染寄生蟲，回家之後又傳染給老婆，幸好沒有傳染給小孩。」

顧芳瑜醫師表示，陰蝨會在人體陰毛根部產卵，因而生出一隻隻小蟲，解決之道要先把毛髮剃光，再消除寄生蟲才能根治。（圖／顧芳瑜醫師提供）

▲顧芳瑜醫師表示，陰蝨會在人體陰毛根部產卵，因而生出一隻隻小蟲，解決之道要先把毛髮剃光，再消除寄生蟲才能根治。（圖／顧芳瑜醫師提供）

顧芳瑜說，陰蝨是一種寄生於人體陰毛部位的寄生蟲，以吸取人體血液為食，並在陰毛根部產卵。感染陰蝨的主要途徑是性行為，但也可能透過接觸患者使用過的衣物、床鋪或毛巾傳播。

感染陰蝨的症狀包括陰部搔癢、出現紅疹、丘疹，或是在陰毛根部發現橢圓形蟲卵。「夫妻倆的陰毛上都爬滿小蟲，後來夫妻倆先將毛髮剃光，同時以抗寄生蟲藥物清洗，再把全家毛巾、床單都換掉，徹底清潔一番，大約治療一個月後才擺脫小蟲。」

顧芳瑜建議，民眾外出旅遊時，最好自備個人毛巾和衛生用品，不僅環保，更能降低感染風險。在家中清洗毛巾時，最好使用高溫、高壓消毒，若無法做到，至少要定期使用清潔劑清洗洗衣機。若家中有人感染陰蝨，建議全家人都接受檢查和治療，以避免交叉感染。

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