「阿祖級」茅草小木屋開價7988萬　在地驚歪下巴

▲台南最熱鬧的海安商圈，有棟「阿祖級」透天厝，近期屋主開出7988萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南最熱鬧的海安商圈，有棟現代版的茅草小木屋，屋齡高達91年，堪稱阿祖級透天厝，近期屋主開出7988萬元出售，身價相當尊爵不凡，驚歪一票在地人下巴。專家分析，老透天值錢的是土地價值。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？ 你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

該透天位於台南中西區海安路上，位於當地知名觀光地標海安商圈，海安路商家林立，商業機能發達，每逢下班、假日觀光人潮超多，地段相當精華。

根據物件銷售資料表示，地坪44.4坪、 建坪9.5坪，為地上1樓透天厝，外觀為茅草木屋，屋齡91年，堪稱「阿祖級透天」，屬於商業用地，建蔽率80%、容積率320%，開出7988萬元出售，換算地坪單價179.7萬元。在地仲介透露，該店之前分割為5個攤位，月租金合計5萬元，投報率約0.75%。

▲海安路商圈裝置藝術完成後，是在地人、觀光客都會到訪的知名景點。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏指出，海安路商圈裝置藝術完成後，是在地人、觀光客都會到訪的知名景點，生活圈人口密集度高，沿線以透天店面為主，店面效益強，吸引不少連鎖品牌、自營品牌進駐，一有店面釋出招租相當熱門，很快就有人承租，單坪租金落在900~2000元。

可建地不多情況下，地價漲勢也很明顯，目前單坪地價開價約110~150萬元，店面屋主多為早期取得，持有成本低，多當成出租金雞母，若要出售也偏開天價試水溫，租金投報率低，屬於「有行無市」。

此外，由於面積不夠，該店單獨進行開發有難度，蔡裕荏分析，除非自行改建，最理想的方式就是建商整合左右透天後一起開發，才有高價地的整合開發價值。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？ 你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產