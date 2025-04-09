關稅交給中央協調　賈董現身「台中101」喊：投資信心不變

記者陳筱惠／台中報導

美國高關稅生效在即，各界密切關注，台北101上月才宣佈投資45億元，進駐「置地廣場 台中」，今101董事長賈永婕指出：「關稅的事要交給中央去協調，置地廣場台中整個交通、環境都很好，未來一定是一個很棒的商業中心。」

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▲今101董事長賈永婕（右3）現身台中101基地，並指出：「關稅的事要交給中央去協調，置地廣場台中整個交通、環境都很好，未來一定是一個很棒的商業中心。」（圖／記者陳筱惠攝）

美國高關稅生效在即，台北101上月才宣佈投資45億元，進駐「置地廣場 台中」，今日安排前往台中考察，101董事長賈永婕指出：「置地廣場台中整個交通、環境都很好，未來一定是一個很棒的商業中心，她一直都對這個案子很有信心。」

至於美國實施重關稅，是否影響投資台中案，賈永婕則表示，「不會影響，關稅的事要交給中央去協調，此時此刻，要很冷靜的去面對這件事情。」

對此，台中市副市長鄭照新指出：「依據經濟三要素，當出口受到重稅衝擊，消費與投資要更強化，才能降低出口受影響的衝擊，而台中未來將會有三座大型商場陸續誕生，全台中百貨的總業績勢必會從2024年的945億元，突破千億元大關，城市前景持續看好。」

▲五期重劃區發展純熟，市府表示可能循草悟道的發展模式，有商場、飯店。（圖／記者陳筱惠攝）

鄭照新提到：「近年台中百貨業除七期的新光三越、大遠百穩坐全台業績店王店后，草悟道商圈則在勤美商場的帶動下興盛起來，而『置地廣場 台中』所在的五期重劃區，一直沒有一個核心的商場，所以置地廣場的發展非常重要，也可能循草悟道的發展模式，有商場、飯店，置地廣場規劃也是如此，而101的進駐，代表五期將由文教區域邁向商業繁榮的里程碑，台中人都很期待。」

在地代銷業者分析，五期重劃區發展純熟，是台中早期名人居、豪宅區，因交通便利、學區多、生活便利性高，一直深受自住客喜愛，線上預售案稀少，換屋動能強，過去因交易穩定，也因此不像過去幾年重劃區房價飆漲。

觀察現況，僅「惠田璞悅」、「國雄無双」、「鉅森匯」、「鉅日若谷」、「國聚之穎」等預售新案，成屋案則有「尉寶大敦主人」，據統計，新案成交價落在每坪60.7萬元，近一年房價漲幅也有10.03%，而距離置地廣場最近的建案則為興建中的「理仁奕舍」，最高成交單價已到70.65萬元。

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