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伴侶秘密買房5年！女問「為何不說」　他狠甩封鎖：那是我的錢

▲▼ 國外社區,買房,置產,路邊停車。（圖／CFP）

▲男子秘密用自己的名字買房，沒有告訴女伴，在被揭穿之後負氣離家，把女子拋棄。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子在網路上認識一名大他5歲的男子，6個月後發現懷孕，就這樣為他生下一對雙胞胎女兒，生活將近10年。然而當她走進他的辦公室才發現，他5年前以自己的名字秘密買下一間房子，當她面對面詢問為何不告訴她時，他負氣收拾行李離去，甚至沒有和女兒們道別，直說「我沒做錯什麼」、「我用的是我的錢」，把她拋棄。

Yahoo Life報導，37歲女子凱特（化名）是在29歲那年遇上大她5歲的男子西蒙（化名），當時她是朋友之中最後一個單身的人，雖然她和西蒙沒有共同興趣愛好、西蒙從未有過認真交往的女友，但兩人之間產生化學反應，性生活很美好。她開始越來越常住在西蒙的公寓，6個月後，她懷孕了。

凱特成為母親的興奮之情，打消對於兩人關係的任何疑慮，與此同時，兩人不再只是輕鬆無憂的戀人，要為當父母做好準備，西蒙賣掉單身時期住的公寓，和她一起買房子過日子。

隨著雙胞胎女兒的出世，她的生活就像是倉鼠滾輪般轉動，放棄教師工作成為全職母親，但也因為經常感到疲累暴躁，和西蒙經常吵架，性生活變得不美好。每當兩人發生爭執，西蒙總是會說要回父母家住。

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房,臥室。（圖／CFP）

▲雙胞胎女兒出世後，凱特放棄教師工作成為全職媽媽，但也因為經常感到疲累暴躁，和西蒙經常吵架。（圖／CFP）

儘管不太喜歡西蒙的作法，但凱特自認沒工作、沒收入，並無太多選擇。某日，當她走進西蒙辦公室想拿一些紙時，一拉開抽屜就看到一封律師信函，內容與西蒙約5年前以他的名字買房有關。

這讓凱特感到相當困惑，當天就詢問西蒙此事，試著冷靜開口「為何買房卻不告訴我」。沒想到西蒙的臉突然漲紅，反問「為何要翻我的東西」，接著氣沖沖上樓收拾行李，堅稱「我沒做錯什麼，一開始我住在我父母家，但這種情況太頻繁，我需要一個自己的地方，我用的是我的錢」，當場離去，甚至沒有跟女兒們道別。

凱特與西蒙在一起生活將近10年，起初她感到心煩意亂，但在西蒙離開將近3個月時，西蒙的WhatsApp依舊把她封鎖，這段關係走到盡頭。她說，兩人的關係一直都不穩定，直到這次被無情拋棄才讓她意識到，她從未真正瞭解西蒙這個人。

凱特指出，西蒙遲早會為了女兒、房子的事情解除封鎖與她連絡，但分手的痛尚未痊癒，覺得被西蒙多年謊言與他結束這一切的方式深深背叛，如今只能放眼未來，並把注意力放在女兒身上。

關鍵字：買房

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