臺邦入手燒肉一條街1.8億「燒肉名店」　曝租約到明年

▲台南安平永華路二段上，近期受人口進駐影響，新店一家接一家開，不少燒肉店進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南安平永華路二段近期新店一家接一家開，不少燒肉店進駐，近期陸續出現高價交易，「茶六」才以每月租金60萬元天價搶進開幕，臺邦商旅也以總價1.8億元入手透天，上面還有燒肉名店承租。信義房屋專家表示，居住人口湧入帶動燒肉一條街群聚效應。

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台南安平永華路二段有「茶六燒肉堂」、「oh my! 原燒台南永華店」、「島和職人燒肉鍋物料理 」、「和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店 」、「東大門韓國烤肉料理」、「云川苑燒肉吃到飽」等多家燒肉店。以單點、吃到飽、大型連鎖品牌為主，客單價也不低，全都開在短短700公尺內，吸睛度超高，群聚效應迅速發酵，已成為燒肉一級戰區。

像是台中人氣名店「茶六」首度進軍台南，根據內政部實價揭露，建坪788.22坪、屋齡17年、4層樓高的整棟透天店面，月租金達60萬元，是有實登以來安平區租金次高，6月已開幕。

根據實登，5月永華路二段有透天，地坪207.2坪、建坪100.48坪，屋齡20年，以1億8648萬元成交，並備註土地價格為1億8495萬元，建物價格為153萬元，換算地價單坪約89.2萬元，新買家為臺邦商旅，該店目前由「東大門韓國烤肉料理」承租，為台南在地老店，開店至少20年。

類型 地點 地坪 建坪 金額 買家/承租方 租賃 安平區永華路二段551號 440 788 60萬 茶六 買賣 安平區永華路二段131號 207.2 100.48 1億8648.9萬 臺邦商旅

▲永華路二段近期實登交易。（ETtoday製表）

記者致電臺邦商旅詢問未來開發計畫，該公司回應，租約到明年底，到期後才會討論續租，目前尚無明確計畫。

「東大門韓國烤肉料理」目前在徵才網站持續刊登徵才訊息。在地仲介分析，目前該店營運中，相比周邊租金行情，預估月租金30~40萬元，換算投報率落在1.9~2.5%。

信義房屋台南市府華平店主任陳彥錚表示，永華路二段位於安平五期，附近有上台南市政府，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工人口快速進駐，帶動商圈快速發展。

▲永華路二段位於安平五期，附近有上台南市政府，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

陳彥錚表示，永華路二段店面在該區是屬於比較保值產品，透店、樓店都有，樓店單坪價格約在60~70萬元，透天店面以土地坪數換算，臨路單坪土地價格約70~80萬元，若巷弄透天則約35~45萬元。

而臺邦商旅入手的透店，緊鄰占地1018坪的臺邦商旅，也有整合基地面積的優勢，在地仲介評估，此交易符合區域行情，又有短期收租，中長期則可整合改建，自用收租兩相宜的效益。

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