買屋力、養屋力雙重考驗　永慶：Q4交易量將創24年新低

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋預估，Q4交易量恐剩下5.3~6.2萬棟，將是24年來最低第四季。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒台北報導

「預估Q4交易量剩下5.3~6.2萬棟，比去年同期衰退3~4成，創24年來最低第四季。」永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示。葉凌棋更坦言，自8月初貸荒消息傳出後，看屋諮詢量較6月下降35%、付斡量更衰退39%，急凍現象明確。

永慶房產集團今（26日）針對下半年房市做出檢視與預言，針對Q3房價表現，永慶房產集團研展中心總監郭翰指出：「對比『政大永慶即時房價指數』，可見Q3七都房價仍呈現季增的狀況。」其中，新竹縣市與高雄市表現最為強勁，房價季增超過4%，台北市、台南市季增則在2%以下，「但季增率已較Q2明顯收斂。」

有趣的是，Q2永慶房產集團曾統計七都成屋委售量最多年減達3成，而該現象，在8月初貸荒消息傳出後，卻出現反轉。葉凌棋說：「8月中至9月中的委售量開始增加，雙北市、桃園市量增4~5%。新竹以南的反應較晚，但從9月開始，委售量也開始增加。」

▲永慶房產集團預估Q4交易量剩下5.3萬～6.2萬棟。（圖／業者提供）

葉凌棋認為，當委售量快速出現在市場上，也就代表價格競爭將要出現。

對比6月與8月的房市信心，葉凌棋說：「網路瀏覽下降12%、衰退35%、要約付斡量下降39%、成交量也下降33%。」在此態勢之下，加上第七波選擇性信用管制衝擊，「銀行房貸利率上調幅度已同於央行升息1.5~4碼之多，而貸款估值保守則讓貸款成數不足成交價8成，且比6月可能減少0.5~1.5成左右。在在衝擊市場交易量。」

葉凌棋預估，Q4交易量恐剩下5.3~6.2萬棟，比去年同期衰退3~4成，將是24年來最低第四季。