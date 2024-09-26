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大同95.8億賣忠孝復興房地　達麗、海悅合作吃下9成

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲大同以95.88億元出售忠孝復興站旁一排老房子，達麗、海悅吃下9成 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

大同以95.88億元出售忠孝復興站旁一排老房子，達麗、海悅吃下9成，共砸約86.3億元。該案將走都更，但推案時間、坪數規劃價格尚未確認。專家分析，該區若規劃30~40多坪具有優勢，可吸引北市換屋、二代購屋的剛性需求。

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今（26日）達麗、海悅發布重訊，取得台北市大安區復興南路一段土地和興建權利，並包含多門牌老屋，地點位於捷運忠孝復興站旁，土地面積共781坪，總交易總金額約95.88億元，交易關係人為大同資產開發以及志生不動產公司。

本次交易案達麗占6成、海悅占3成，也就是說分別各出57.53、28.76億元，而另外1成則為彥文資產公司。

達麗建設副總經理廖政雄表示，該案將走都更，會持續與周圍地主溝通整合，盼擴大基地規模，但還是會將個案開發時程進度評估進去，畢竟目前已取得近800坪，可獨立申請都更。不過他說，目前該案尚未確認推案時間、產品規劃與價格。

▲▼ 忠孝復興 。（圖／記者項瀚攝）

▲忠孝復興站為台北市中心最具指標性的點位之一。（圖／記者項瀚攝）

房市專家何世昌指出，該案地段極佳，緊鄰捷運忠孝復興站，為台北市中心最具指標性的點位之一，區域30~40多坪的產品具有優勢，若規劃此坪數預期將有不錯的市場反應，由於該區老屋多，具一定的換屋基本盤，此外也可受到替二代置產的買盤關注。

觀察實價登錄，忠孝復興一帶新案包括指標豪宅「台北之星」，規劃大坪數，目前尚未出現實登，另一指標案「富邦藝庭」為公辦都更，基地規模600多坪，規劃25~42坪，成交單價達195~230萬元，但此價格有附精裝修，

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關鍵字：忠孝復興大同都更海悅達麗王俊傑廖政雄東區

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