ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北屯太原市醫特區水岸新富聚落　「大城知丘」輕鬆首付挺首購

▲▼北屯市醫特區,大城知丘,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／取自影片）

▲台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，由財團法人中國醫藥大學取得50年經營權，預計最快114年底營運。(圖/台中市政府網站)

房產中心／綜合報導

內政部資料統計每7個人就有1個老人，台灣進入高齡社會，健康醫療成為台灣未來的熱門議題，為了維護高齡人口的生活品質與尊嚴，置產需求逐漸聚焦於醫療資源豐富的區域，以近年重大建設積極、生活機能成熟的台中來看，台中北屯的市醫特區，因為中國醫百億醫療園區BOT案即將落成，吸引了數千名醫界精英進駐，成為未來10年最具潛力的移居區域。

▲▼北屯市醫特區,大城知丘,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／取自影片）

▲北屯市醫特區不但有完善的生活機能，周邊還有軍功、樹孝雙商圈。

台中北屯市醫特區不但有完善的生活機能，周邊還有軍功、樹孝雙商圈，區域內匯聚多家連鎖品牌與特色餐廳，同時交通銜接台74線及國道1號、4號，往返市區與周邊的交通便利，加上與鄰近的機捷特區相比，市醫特區的房價相對親民可以住得更寬敞，成為不少買家眼中的置產首選。

▲▼北屯市醫特區,大城知丘,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／取自影片）

▲擁有35年經驗的大城營建機構推出新個案「大城知丘」，以優越地段和嚴謹規劃打造出符合現代人需求的舒適居所。

在大里溪畔單車道欣賞四季更迭的自然風光，隨意散步、騎單車，彷彿置身於京都鴨川的禪意氛圍，這種住進自然的生活，正是北屯市醫特區所帶來的獨特魅力，地理位置優越的北屯市醫特區有望成為台中最具指標性的「白袍聚落」，在這片充滿潛力的區域，擁有35年經驗的大城營建機構推出新個案「大城知丘」，以優越地段和嚴謹規劃打造出符合現代人需求的舒適居所，輕鬆坐享市醫特區未來的人口紅利和增值潛力，特別值得一提的是，大城營建機構過去在此處推案多達17座建 案，其中「月份」系列建案皆以得天獨厚的立地條件，成為地區內的熱門指標 。

▲▼北屯市醫特區,大城知丘,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／取自影片）

▲「大城知丘」基地面積達1115坪，施工細節上也展現了高度用心，將防水保固延長至3年，設備保固延長至2年。

這次新推出的建案「大城知丘」，座落於市醫特區的水岸首排，擁有開闊的山河景致與豐富的自然環境，住戶下樓即可享受多樣的休閒設施 ，周邊的學區、商圈與交通機能一應俱全，實現離塵不離城的優質生活，此案基地面積達1115坪，由七期豪宅建築師留銘男親自操刀設計，為住戶打造出高品質的居住質感。值得一提的是，大城建設在施工細節上也展現了高度用心，將防水保固延長至3年，設備保固延長至2年，並升級車道磚與B1第二門廳，確保住戶享有安心與舒適的居住體驗，「大城知丘」正是為懂生活、講究品質的買家精心打造。

▲▼北屯市醫特區,大城知丘,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／取自影片）

▲「大城知丘」的樣品屋規劃了37至42坪的完整三房設計，及3米35的大面寬客廳。

「大城知丘」的樣品屋規劃了37至42坪的完整三房設計，寬敞舒適的玄關迎接住戶，進門後便是3米35的大面寬客廳，開放的空間讓人心情頓時開闊，面河岸戶別拉開窗簾即可飽覽壯麗的山河景致，日常生活倍添自然之美。廚房配備伊萊克斯洗碗機及雙口IH爐，提供便捷的烹飪體驗，主臥設計貼心，擁有三邊下床空間，每天醒來都能沐浴在自然光中，衛浴部分採用四件式設計，搭配TOTO全自動馬桶與國際牌四合一暖風機，提供如五星飯店般的奢華享受，讓住戶的每一天都充滿舒適與品味。

▲▼北屯市醫特區,大城知丘,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／取自影片）

▲42坪樣品屋擁有三邊下床及採光充足的主臥室，還有四件式的主臥衛浴。

大城營建機構深耕在地，以實際行動支持青年成家夢想，特別推出首付8%的 優惠方案，讓年輕人也能輕鬆跨出購屋的第一步。「大城知丘」不僅提供寬敞舒適的居住空間，更兼具優越的生活機能與自然景觀，是追求質感生活的理想選擇，對於置產買家而言「大城知丘」值得關注。

▲▼ 北屯太原市醫特區水岸新富聚落　「大城知丘」輕鬆首付挺首購 。（圖 業者）

▲「大城知丘」特別推出首付8%的 優惠方案，讓年輕人也能輕鬆跨出購屋的第一步。

瞭解詳情：https://reurl.cc/8vN4g4
貴賓專線：04-2205-6888
建築代銷：海悅機構-海鉅開發股份有限公司
 

關鍵字：北屯市醫特區大城知丘ET即賞屋中區ET即賞屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7482

台中「里王」10年前才住4577人　造鎮案房價10年翻漲3倍

北屯區橫跨大里溪兩側的廍子區段徵收區，過去因親民的1字頭房價，被視為台中首購熱區。如今在重大建設、人口紅利加持下，最新預售案短時間內站上4字頭，區域不少造鎮案，房價幾乎在10年內翻漲3倍，驚呆在地人。

8/5 17:13

買1100萬預售屋「見一堆人貸款沒過」急：該退嗎？　網見薪水勸退

隨著房價高漲，想要千萬元買預售屋可說是相當困難，一名網友表示，年薪80萬元，買了一間總價1100萬元的預售屋，預計明年底交屋，目前付了10萬元訂金，但近期聽到銀行限制房貸的消息，擔心自己貸款未通過，恐違約賠掉頭期款，讓他很焦慮不安，貼文掀起討論。

10分鐘前

粉絲喊不捨！　港台知名「人氣插畫家」本店餐廳月底熄燈

港台知名人氣插畫家爵爵&貓叔開設的「爵爵&貓叔商行」是粉絲來到高雄必朝聖的餐廳，開店至今已10年，沒想到爵爵&貓叔無預警在粉專突然宣布，「本店先歇業了，只營業到10月31日」，不少粉絲超錯愕，直呼捨不得。

11分鐘前

北屯太原市醫特區水岸新富聚落　「大城知丘」輕鬆首付挺首購

內政部資料統計每7個人就有1個老人，台灣進入超高齡社會，健康醫療成為台灣未來的熱門議題，置產需求聚焦於醫療資源豐富的區域，以近年重大建設積極、生活機能成熟的台中來看，台中北屯的市醫特區，因為中國醫百億醫療園區BOT案即將落成，吸引了數千名醫界精英進駐，成為未來10年最具潛力的購屋熱點。

38分鐘前

14期全聯旁鋼骨店面蓋好就出租　神秘業者一口氣簽15年搶進

重劃區前景看好，實登揭露，位於台中14期重劃區的松竹路三段上，一間剛用鋼骨建成的街邊店面，面積僅138.95坪，卻創下高單價，以單坪2116元成功出租，且簽下15年長約，首3年月租金29.4萬元，實際算下來15年租金總額高達5821.2萬元。

59分鐘前

鄉民怨房仲開發「直殺戶籍地」　地政士祭1招護隱私

鄉民抱怨，房仲直接殺到戶籍登記地來，相當擾民，也很不尊重隱私。不過資深房仲表示，通常都是仲介手上有買方，進而去幫客戶開發案子，有些屋主反而樂見房仲積極開發。另外地政士補充，屋主若真不想被打擾，可申請謄本住宅隱藏。

1小時前

預售屋成「一個人的武林」！專家提醒有3風險：買房前要仔細評估

今年上半年預售屋熱銷，戴德梁行董事總經理顏炳立表示，今年的成屋及預售房市，是低總價2~3房熱銷，一個人的武林。他提醒，以低首付包裝的房市，如同「包裹糖方的毒藥」。

1小時前

身邊夫妻「多是女生想買房」　他好奇原因！網給2答案

許多人有了一定的存款後，就會開始考慮買房。不過近日就有男網友發文表示，他身邊有不少夫妻、情侶都是「女生」想買房，為什麼女生這麼愛買房子？買房子有這麼重要嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

2小時前

台中9月交易量逆勢開紅盤是假象？　12區衰退20%

9月的買賣移轉棟數出爐，台中雖然總量逆勢開出紅盤，但實際上觀察29個行政區，有20個行政區月衰退、其中更有12個行政區交易量衰退20%以上，市場人士指出，台中第四季業界已經普遍不看好，利息、房貸與過往相比都是繳雙倍，消費者也吃不消。

3小時前

「媒體一直報房市要死了！」　章定煊：不至於出現斷頭潮

「媒體一直在報房市要死了，但其實不會那麼慘！」房市學者認為，首購買盤占市場大多數，不受政策影響，央行限制一出手嚇到了一些人，但預期過陣子可能買盤又回來了。價格方面將呈個案表現，供不應求、建商體質好的個案不會太擔心。

4小時前

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「銀行有點過分了！」　房仲全聯..

台中超狂老屋法拍底價50萬　狂..

高雄陳家交手媒體大亨　茂德14..

新莊「翰品酒店」10月底歇業　..

高雄火鍋業「雙享」之爭　KTV..

台中「香蕉新樂園」再爆歇業　臉..

北客「央行重手前」1.8億買七..

央行出手！重災區在哪？　「護國..

「媒體一直報房市要死了！」　章..

高雄人氣港點店遷新址才1年就歇..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買1100萬預售屋「見1情況」..

粉絲喊不捨！　港台知名「人氣插..

北屯「大城知丘」輕鬆首付挺首購

14期全聯旁鋼骨店面蓋好就出租..

鄉民怨房仲開發「直殺戶籍地」　..

專家提醒預售屋有3風險：買房前..

身邊夫妻「多是女生想買房」　網..

台中9月交易量逆勢開紅盤是假象..

「媒體一直報房市要死了！」　章..

央行出手！重災區在哪？　「護國..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366