北屯太原市醫特區水岸新富聚落　「大城知丘」輕鬆首付挺首購

▲台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，由財團法人中國醫藥大學取得50年經營權，預計最快114年底營運。(圖/台中市政府網站)

房產中心／綜合報導

內政部資料統計每7個人就有1個老人，台灣進入高齡社會，健康醫療成為台灣未來的熱門議題，為了維護高齡人口的生活品質與尊嚴，置產需求逐漸聚焦於醫療資源豐富的區域，以近年重大建設積極、生活機能成熟的台中來看，台中北屯的市醫特區，因為中國醫百億醫療園區BOT案即將落成，吸引了數千名醫界精英進駐，成為未來10年最具潛力的移居區域。

▲北屯市醫特區不但有完善的生活機能，周邊還有軍功、樹孝雙商圈。

台中北屯市醫特區不但有完善的生活機能，周邊還有軍功、樹孝雙商圈，區域內匯聚多家連鎖品牌與特色餐廳，同時交通銜接台74線及國道1號、4號，往返市區與周邊的交通便利，加上與鄰近的機捷特區相比，市醫特區的房價相對親民可以住得更寬敞，成為不少買家眼中的置產首選。

▲擁有35年經驗的大城營建機構推出新個案「大城知丘」，以優越地段和嚴謹規劃打造出符合現代人需求的舒適居所。

在大里溪畔單車道欣賞四季更迭的自然風光，隨意散步、騎單車，彷彿置身於京都鴨川的禪意氛圍，這種住進自然的生活，正是北屯市醫特區所帶來的獨特魅力，地理位置優越的北屯市醫特區有望成為台中最具指標性的「白袍聚落」，在這片充滿潛力的區域，擁有35年經驗的大城營建機構推出新個案「大城知丘」，以優越地段和嚴謹規劃打造出符合現代人需求的舒適居所，輕鬆坐享市醫特區未來的人口紅利和增值潛力，特別值得一提的是，大城營建機構過去在此處推案多達17座建 案，其中「月份」系列建案皆以得天獨厚的立地條件，成為地區內的熱門指標 。

▲「大城知丘」基地面積達1115坪，施工細節上也展現了高度用心，將防水保固延長至3年，設備保固延長至2年。

這次新推出的建案「大城知丘」，座落於市醫特區的水岸首排，擁有開闊的山河景致與豐富的自然環境，住戶下樓即可享受多樣的休閒設施 ，周邊的學區、商圈與交通機能一應俱全，實現離塵不離城的優質生活，此案基地面積達1115坪，由七期豪宅建築師留銘男親自操刀設計，為住戶打造出高品質的居住質感。值得一提的是，大城建設在施工細節上也展現了高度用心，將防水保固延長至3年，設備保固延長至2年，並升級車道磚與B1第二門廳，確保住戶享有安心與舒適的居住體驗，「大城知丘」正是為懂生活、講究品質的買家精心打造。

▲「大城知丘」的樣品屋規劃了37至42坪的完整三房設計，及3米35的大面寬客廳。

「大城知丘」的樣品屋規劃了37至42坪的完整三房設計，寬敞舒適的玄關迎接住戶，進門後便是3米35的大面寬客廳，開放的空間讓人心情頓時開闊，面河岸戶別拉開窗簾即可飽覽壯麗的山河景致，日常生活倍添自然之美。廚房配備伊萊克斯洗碗機及雙口IH爐，提供便捷的烹飪體驗，主臥設計貼心，擁有三邊下床空間，每天醒來都能沐浴在自然光中，衛浴部分採用四件式設計，搭配TOTO全自動馬桶與國際牌四合一暖風機，提供如五星飯店般的奢華享受，讓住戶的每一天都充滿舒適與品味。

▲42坪樣品屋擁有三邊下床及採光充足的主臥室，還有四件式的主臥衛浴。

大城營建機構深耕在地，以實際行動支持青年成家夢想，特別推出首付8%的 優惠方案，讓年輕人也能輕鬆跨出購屋的第一步。「大城知丘」不僅提供寬敞舒適的居住空間，更兼具優越的生活機能與自然景觀，是追求質感生活的理想選擇，對於置產買家而言「大城知丘」值得關注。

▲「大城知丘」特別推出首付8%的 優惠方案，讓年輕人也能輕鬆跨出購屋的第一步。

瞭解詳情：https://reurl.cc/8vN4g4

貴賓專線：04-2205-6888

建築代銷：海悅機構-海鉅開發股份有限公司

