高雄火鍋業「雙享」之爭　KTV南霸天要求「享牛」改名

▲壹起飛集團轉進市區推案後，營運愈來愈多角化，近期開設「享牛」進攻火鍋餐飲業，被KTV南霸天享溫馨寄出存證信函。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

時機歹歹，建商專注建築本業之餘，跨足餐飲事業愈來愈常見，壹起飛集團轉進市區推案後，營運愈來愈多角化，近期開設「享牛」進攻火鍋餐飲業，被KTV南霸天享溫馨寄出存證信函，要求「盡速自行更名」，爆出雙享之爭，享溫馨透露，因興櫃需求寄出存證信函。

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壹起飛集團近年推案從岡山、屏東等外圍區域，轉進市區推案後，營運轉趨多角化，新開幕的品牌「享牛溫體牛火鍋」9月開始試營運、接下來還有「炭黔燒肉」10月開幕，2店月租金合計達37萬元，為今年前金區最貴租金。

沒想到，9月11日隨即收到有「KTV南霸天」之稱的享溫馨集團寄來存證信函，根據存證信函指出，「享牛」涉有抄襲「享溫馨」品牌概念之虞，要求「享牛」改名。

▲享溫馨集團指出，因應興櫃需求，擔心「享」字的品牌概念，容易使公眾混淆誤認或減損享溫馨的識別性。（圖／記者張雅雲攝）

享溫馨總經理李奇霖透露，該集團預計今年上興櫃市場，近期陸續拓增新店，同時，享溫馨明年位於高雄博愛路的商務旅店，預計以150間的房間規模投入營運，首度跨入旅館業試水溫。

因應興櫃需求，輔導上興櫃的券商擔心「享」字的品牌概念，容易使公眾混淆誤認或減損享溫馨的識別性，因此才寄出存證信函，後續也不會另行採取動作。

▲「H2O水京棧國際酒店」將烘焙部分獨立，成立的「Picasso - H₂O Bakery畢卡索烘焙坊」，後來改為「H₂O Hotel Bakery」。（圖／記者張雅雲攝）

對此，壹起飛集團負責餐飲事業的餐飲部執行長黃柏勛指出，2家公司並無任何關係，以「享牛」為名，主要是想要推廣分享溫體牛肉的概念，天天都享吃，對捲入抄襲之爭，黃柏勛表示，以享字開頭的餐飲品牌不少，不會為此而更改店名。

事實上，建商近年跨足餐飲業的不少，還有京城集團該公司旗下的「H2O水京棧國際酒店」將烘焙部分獨立，成立「Picasso - H₂O Bakery畢卡索烘焙坊」，京城集團發言人周敬恆表示，當初Picasso也因同名糾紛，後來改為「H₂O Hotel Bakery」，不過目前原本位於美術館特區的「H₂O Bakery」，因策略調整，已在今年初結束營業，目前該店面開出月租金10~12萬元招租中。



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