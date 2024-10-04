年薪90萬公務員怨高雄房價「很誇張」　網反批：新房病

▲有高雄網友抱怨，他是年薪90萬元的公務員，高雄房價「hen誇張」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年受台積議題帶動，房價直線上漲，有高雄網友指出，同學是年薪90萬元的公務員，卻抱怨高雄房價「hen誇張」，美術館、農16、楠梓、左營、鳳山通通買不起，PO文曝光反被在地人罵翻。信義房屋專家表示，總價1000~1200萬元的中古物件，還有很多選擇。

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有網友在PTT發文，「高雄年薪90萬，買房的選擇不多了？」並透露朋友為公務員，在鼓山一路工作，年薪有90萬元，抱怨高雄的房價「hen誇張」，包括美術館、農16、楠梓、左營、鳳山、前鎮都買不起，只能往更外圍找屋，感到十分沮喪，並認為現在年薪90萬元，在高雄的選擇真的不多了。

貼文被不少網友罵翻，有網友直言「一堆500萬老公寓隨處可見，是不能住還是不想住？沒上車悔恨而已吧。」、「新房病。」、「左營怎麼可能買不起，果貿隨便他買」、「我看是不願意拿太多繳房貸吧」、「中古屋要買還是買的起，眼高手低族不要造謠。」

也有網友表示認同，國營公務員在高雄的感覺，以前會覺得是高薪，但問題是薪資漲幅有限，最終還是面臨薪資跟不上房價的問題。

▲若以新案來看，外圍區段如橋頭、楠梓、大寮等區的3字頭房價，坪數控制在30坪內，還有機會買到全新未住物件。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源表示，年薪90萬元換算月薪約7.5萬元，若以房貸收支比來看，可入手總價1000~1200萬元上下的物件，以自備2成，新青安貸款的利率來看，總價1000萬元本息平均攤還，房貸月還款約3.1萬元，若總價提高到1200萬元，房貸約3.8萬元，還算在可負擔金額內。

周清源分析，預算若在1000~1200萬元，左營、鼓山、苓雅、前金等市中心，中古屋還有不少選擇，若以新案來看，外圍區段如橋頭、楠梓、大寮、小港等區的3字頭房價，坪數控制在30坪內，還有機會買到全新未住物件。

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