1年工作3周！　他「幫人搬家」年賺116萬：還可專注藝術工作

▲史塔克福德靠著幫人搬家賺進大筆生活費。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張靖榕／綜合報導

許多人都知道搬家要花很多錢，卻不知道一個人一台車，，一年只要工作3周，可以靠著幫人搬家就賺進大筆收入。29歲年輕史塔克福德（Kyle Stockford）在疫情期間，原本從事抽象藝術創作，主要製作色彩鮮豔的拼貼作品，隨著銷售停滯，他開始找其他外快來源，輾轉變成園藝工作人員和搬家人員，年收入竟然高達3.6萬美元。

史塔克福德2021年因為畫作銷售停滯，開始另謀出路，他學習哥哥透過兼職平台「Taskrabbit」幫人做園藝工作和組裝Ikea家具賺取收入。

史塔克福德在註冊平台後，開始接類似的工作，每小時賺取16到18美元（約新台幣509至573元）。不過他很快發現，真正的賺錢機會在於幫人搬家，於是開始接起搬家工作，將其他人的物品裝上他的廂型車，並運送到波士頓地區，收費高達每小時98美元。

特別是每年大學開學季是他的旺季。史塔克福德光是2023年8月的搬家收入就高達9740美元（約新台幣31萬元），平時每月收入則介於3000至5000美元（約新台幣9.5萬至15.9萬元）之間，去年他的副業總收入超過了3萬6600美元（約新台幣116.6萬元）。

「我會繼續在Taskrabbit做一段時間，」史塔克說，他在2018年畢業前，購買了這輛廂型車，原本目的是用來運送自己的畫作，方便與潛在買家見面，後來因生活所需，這輛車反而變成了更好生財工具。

史塔克福德專注於較小的搬運工作，例如小家庭搬家或透過臉書平台聯繫的物品搬運，能幫助他每天接到更多的工作。他也逐漸了解到客戶服務的重要性，「我開始意識到搬家對很多人來說是件非常壓力大的事情，」他說，他會安撫客戶，「別擔心，兩個小時內就搞定。」

經過2022年的努力，史塔克福德的副業在2023年得到了豐厚的回報。「2023年真是瘋狂，」他說，「我幾乎整個8月每天都在工作，9月也忙了半個月。」

隨著工作經驗的累積，他感覺自己越來越得心應手。例如，幫助大學生搬家時，他知道要提前索取宿舍鑰匙或門禁碼，帶上門擋、車頂架來搬運床墊，並儘量把車停得離宿舍近一些。根據工作需求，他有時還會帶上一位助手一起搬運，「過一段時間後，你就知道該期待些什麼了」，「基本上就是那幾件家具和幾袋衣服。」

儘管這份副業有季節性，但其收入足以讓史塔克福德不必從事全職工作。他每周花10到20小時搬家，並在波士頓學院的「McMullen」藝術博物館兼職藝術品處理和布展工作，這樣的工作組合也讓他有時間繼續創作自己的藝術作品，「我可以一年工作三周，賺一大筆錢，然後暫停工作，專注於藝術創作。」