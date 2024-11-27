只有一個人睡…他問「床墊比床架小會怪嗎？」　過來人全搖頭

▲原PO詢問，床墊比床架小會不會很突兀。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「買比床架小的床墊會很奇怪嗎？」一名男網友表示，最近想換小一點的床墊，但又擔心太小會讓床架看起來很突兀，因此上網尋求意見。對此，就有不少過來人回應，「稍微佈置就不會很違和。」

原PO在Dcard發文表示，當初爸媽購屋時，買的是雙人加大的床墊及床架，但最近剛好有換床墊的需求，因為一個人睡不需要太大的床，加上成本考量，所以想換成小一點的，「想來問問有沒有床架比床墊大的問題，像是觀感上會不會很突兀等，不知道有沒有其他沒想到或忽略的問題？」

貼文發出後，不少有過類似經驗的網友紛紛留言，「我覺得還好，而且比較好換床單」、「我之前的床就是這樣，我旁邊就放一些小抱枕娃娃，佈置一下不會很違和」；也有人指出，「兩旁剛好可以多15公分踩踏」，但原PO回應，床架是凹字型，應該無法踩踏，「目前規劃應該是放一些小的置物櫃擺雜物。」

也有人指出，凹字型的床架不適合買太小的床墊，「如果還是想要用小一點的床墊，可以先想清楚是選用厚床墊還是薄床墊，如果是厚床墊，多出來的床架可以充當椅子或是階梯。如果是薄床墊，可以鋪個毯子上去，讓床看起來有分區的感覺。」