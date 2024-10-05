20年1865坪家具賣場撤　99萬月租金「開價可談」

▲環中路上在地經營20年的「好士特家具」撤場後，近期房東以月租99萬元在市場上招租。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在台中只要開在北屯區74環線上，一定會經過不少大型家具店，夜晚也會看到招牌閃爍，不過在地經營20年的「好士特家具」撤場後，近期房東以月租99萬元在市場上招租，信義房屋專家認為總價雖高，但單價相對便宜。

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走在74環線上，路邊大型家具、燈飾店家不間斷，也是中台灣知名的家具一條街，在地經營20年的「好士特家具」撤場後，1865坪的建物近期房東以月租99萬元在市場上招租。

▲該建物僅隔一條環中路就是14期重劃區，單價換算相當便宜。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店吳俊霆分析：「該建物僅隔一條環中路就是14期重劃區，對面就是14期首間開幕的星巴克，以開價換算一建坪530元、土地租金也約千元左右，相當便宜，不過面積大，總價就比較貴。」

吳俊霆說：「其實近年的純零售業轉變相當大，如這幾年很流行倉儲式銷售，利用網路力量出售給消費者，但實際上租下大面積也能做B to B的生意，不過依照該建物大小，會承租的產業鏈，仍是應該需要倉儲、展示空間的家具、燈飾業，或是車廠也相當合適。」

▲業者認為會承租的產業鏈仍是應該需要倉儲、展示空間的家具、燈飾業，或是車廠也相當合適。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，近期14的店租蹭蹭往上，預期未來該區將成為人口密集區，不少店家也開始搶進，主幹道崇德路、松竹路小型40~50坪的樓店，租金行情一坪單價也來到2000元上下。

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