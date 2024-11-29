他好奇「山上房子適合投資嗎？」　一票全搖頭：自住還可以

▲原PO表示，曾經聽過別人說別買山上的房子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者郭卉寧／綜合報導

山上清幽且空曠的環境，深受不少人的喜愛。一名網友指出，過去曾聽到有人狂勸別買山上的房子，讓他相當好奇原因，「那投資適合嗎？」對此，一票人都搖頭直呼：「根本不會漲！」

原PO在PTT的home-sale板發文表示，之前看到有人強調「不要買山上的房子，絕對不要」，讓他不禁好奇勸退原因，而且山區的房子大多比較便宜，頂多就是交通不便利，甚至也有不少名人買山上的別墅，「山上空氣也很好，除了自住要考量能否接受外，投資的話適合嗎？」

貼文發出後引起討論，許多人紛紛搖頭回應，「不適合」、「很難改建都更」、「自住還可以，投資更不可能，根本不會漲」、「增值有限，貸款成數低，資金效率差。自住的話就見仁見智」、「有投資心態就考慮考慮，我家鄉就山上，睡起來非平地吹冷氣能比擬」、「山上通常濕氣很重，投資的話，你很有可能找不到人來接盤，以前住象山那邊，家裡是能長出香菇的」。

也有不少網友認為，如果喜歡山上環境，可以偶爾住旅館感受就好，「偶爾花錢去住山上的旅館，感受一下就好了」、「這跟個性有關，喜歡住這種環境的，大多很會賺錢」、「有些人有錢有閒，不需要上班，自然會喜歡這種房子」、「有錢什麼都不是問題，沒錢你只能買山上福地旁邊」。