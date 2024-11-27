婆婆逼媳婦賣掉蛋黃區房！竟要求「新房共同持有」：夫妻同心

▲婆婆要媳婦賣掉娘家給的房子，新房還要求夫妻共有。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

不少人在婚前就已買房，婚後是否要改成夫妻共有，需要2人好好溝通。一名人妻抱怨，婆婆要她賣掉娘家給的台北蛋黃區的房子，改去買中壢的新房子，且名字要掛夫妻共有，以表夫妻同心，在詢問先生意思後，讓她果斷決定離婚。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，結婚快3年，目前住在娘家的台北蛋黃區大樓，未來會繼承這間房子，然而婆婆卻希望她去說服娘家父母把這間房子賣掉，接著把賣掉的錢拿去買中壢的新房子。

人妻透露，婆婆認為，買中壢的新房子離婆家的距離近一些外，剩下的錢還可以拿來做生活基金，做其他不同運用，而這間新房子最好是夫妻共同持有，代表著夫妻同心，「我問了先生怎麼想，他覺得婆婆說得沒有錯，所以我提出離婚了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「離開這個可怕的人家」、「不要臉，什麼都沒出也敢拿」、「還好妳腦袋清楚」、「她想得這麼美，怎麼不乾脆不要醒來，一直夢下去好了」、「真噁心，沒本事還想要共同持有」、「婆婆怎麼不賣他們自己的房子，然後買中壢新房子，房子給你們共同持有」。

也有網友直言，司馬昭之心路人皆知，「妳婆婆跟妳老公當妳娘家跟妳是笨蛋啊？為了公平對待，叫妳婆家也出相對的金錢來合買新房，房子共同持有，表示夫妻同心，別打妳娘家房子的餿主意。」

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