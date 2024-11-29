四人房1晚750！大媽狂問「附車位和早餐嗎」　櫃台怒：去住飯店啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文抱怨，他們旅店位在商圈精華地段，4人房一晚僅收750元，卻有客人不滿足，狂問「有沒有附停車位和早餐？」這番話讓他超傻眼，忍不住想反擊對方「要求這麼多，拜託去星級酒店。」

網友在「靠北住宿2.0」發文提到，他們旅店位在商圈精華地段，4人房一晚房錢只要750元，「都750元了...還要附停車位和早餐？那還賺什麼？」

他也忍不住吐槽，「拜託誰家大媽帶回家好嗎？還有室外走廊人家要抽菸，我們也管不著好嗎？如果要求這麼多拜託去星級酒店，不要出來丟人現眼。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

對此，大票網友紛紛歪樓直呼，「哪裡？筆記一下，下次去住！」「好奇哪間旅館」、「四人房750元，扣完人事成本還剩多少？」「是4人共750元，還是平均1人750元」、「商圈精華地段，哪一家旅店4人房750元，好奇？」「我也蠻想知道地點，日後可入住，謝謝」。

另外，也有同行趁機吐苦水，「還有靠北冰箱小、不能冰冰塊、沒有小點心，我是真的當面回，『很抱歉我們不是星級旅館。』兩個大媽退房一直靠北說，這個跟星級旅館沒關係，哀...很少遇到這種大媽，遇到就當渡劫。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！