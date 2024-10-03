房價無限循環漲　資深業者嘆「無殼VS.房奴」一樣難熬

▲這幾波央行信用管制與打房措施前後，主要供給新屋市場的預售屋普遍呈現高單、低總、小坪數趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

經歷央行第七波信用管制，房市有感降溫，但對於真正剛需的購屋族來說，房市降溫究竟是好是壞猶未可知，一名從業超過40年的台中資深不動產業者就直言：「其實在房價堆疊、超漲的循環，除了顯示出年輕人買房不易，已經上車的也未必是幸運。」

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不具名業者分享這幾波央行信用管制與打房措施前後，主要供給新屋市場的預售屋普遍呈現高單、低總、小坪數趨勢，站在中立的立場，他說：「過去台中正三房權狀坪數約40~50坪，實際室內要達到30~35坪左右才能稱之，但現在的三房，捨棄了約5坪的面積、加上公設比越來越高，室內實際坪數落在25~26坪。」

▲全台中已經呈現總價考量，取決於消費者只負擔得起的總價而非單價，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

而開發商如此設計的用意，當然與家戶人口減少有著關聯，但更多的是「市場性」的考量，10年來，根據內政部不動產資訊平台揭露，2014年台中市的平均買賣面積為43.22坪，到2024年第二季最新資料，平均交易面積已經下探至29.91坪，失守30坪大關。

在房屋單價部分，台中74環線內精華區建案就相當明顯，僅隔一條路的預售案，2房產品小坪數單價一坪硬生生多出隔壁三房建案10萬元，「重點是，還賣得嚇嚇叫！」

業者分析原因：「除了投資置產之外，全台中已經呈現『總價考量』，即便是住起來不舒適的小坪數，但因消費者『只負擔得起』，所以開發商就市場供給更多小宅，但房屋坪數越小，單價則越高，在實價登錄的機制下，甚至可以帶動各區行情走勢，讓區域行情成為另一道門檻，無限循環下，區域行情就從超漲變成正常。」

▲台中買賣面積縮水最有感的無非是透天市場轉大樓的區域，如沙鹿區、海線地區。（圖／記者陳筱惠攝）

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意就認為：「台中買賣面積縮水，確實與購屋民眾只能退而求其次購買低總價小宅產品，外加年輕人喜歡新式大樓的豐富公設、收發管理等，讓大樓產品受到歡迎，最有感的無非是透天市場轉大樓的區域，如沙鹿區、海線地區。」

對於已經上車咬牙購屋的民眾，業者認為：「也未必是好事，因上述原因，除了早早購入的族群，近5年買房的民眾，除了要負擔高房價也得負擔高額貸款，光是還貸金額與過去相比都以倍數增加，不買是無殼、買了又成為真正的『房奴』。」

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