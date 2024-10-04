房地產「開價11億」堅持不賣！　建商捧13.2億求屋主出售

▲釘子戶堅持不賣，反而愈賺愈多。（圖／翻攝澳洲房地產網站）



記者張靖榕／綜合報導

一個來自澳洲的贊米特（Zammit）家族因為堅持不向開發商出售家族房產，儘管曾被開出高達11億元的價格，如今這個決定，今年又可能讓他們再大賺超過2億元。

位於雪梨西北部奎克斯山（Quakers Hill）的贊米特家族，約一年前因拒絕將其2萬平方公尺的土地賣給開發商而引發全球關注。當時，開發商已經購買了周邊所有土地，並希望收購贊米特家的房地產，以完成名為「The Ponds」的全新開發項目。

雖然他們曾收到高達5000萬澳幣（約新台幣11億元）的報價，但家族還是選擇不賣。開發項目隨後在他們周圍建起一棟棟新的民宅；然而，這並沒有阻止開發商繼續接洽，據了解，開發商目前的報價已來到接近6000萬澳元（約新台幣13.2億元），代表贊米特家族過去一年的房產價值暴增了超過新台幣2億元。

根據數據追蹤網站「PropTrack」數據，過去12個月裡，奎克斯山的房價上漲了8.5%，讓贊米特家族的房產價值至少增加了425萬澳幣（約新台幣9344萬元）。事實上，早在2015年，家族曾考慮過出售房產，但當時的售價與現在的潛在6000萬澳幣相比，僅為一小部分。

大約在2014年，奎克斯山的房產中位價約為70萬澳幣（約新台幣1539萬元），而現在已經達到117.2萬澳幣（約新台幣2577萬元），漲幅超過3分之2，達67%。