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不看薪水就租了！房東揭「天使租客2關鍵」：租客越多人風險越高

▲▼租屋,房東,房客,床墊,套房,雅房（圖／記者劉維榛攝）

▲好租客不好找。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

對租屋族來說，在外租屋最怕遇到不負責任又擺爛的惡房東，但對房東來說，其實要找到肯愛惜屋子、愛乾淨的租客，也是不容易，有網友好奇「該如何挑選房客？」一名房東回應，主要看2個點，第一個是學歷，台清交政剛畢業的新鮮人，雖然收入不高，但可信賴，第二就是30-35歲的單身上班族，算是安全牌。

有房東在PTT回文「好租客真的很好找嗎？」租屋市場可分為「雙北」和「非雙北」兩個區塊來觀察，雙北工作機會多，北漂族越來越集中在台北市，篩選上第一會看學歷，台清交政剛畢業不久，確定對方在哪間公司上班後就租，也不會特別看收入，「剛出社會的上班族年輕人收入不高，但可靠度是可信賴的。」

第二會選擇30-35歲的單身上班族，只要公司叫得出名號風險都偏低，「不是不會發生，只是風險較低」，雙北單身且有正常收入的房客都算安全牌。他也提到有些族群是待考慮，情侶合租、單親家庭、零工自由業，「不管收入多高，因為牽扯到租客多人問題潛在風險就會很高，一個鬧不合就會欠租、搬離。」

如果是非雙北地區的，好租客大多都已經買房了，「租屋市場已經不能玩，房東真的有夠累，那些騙說租房好賺的人應該通通告詐欺，房東完全是賺血汗錢服務房客，維修東維修西，還不能收費。」

貼文曝光，掀起網友討論，「確實，我房東只租給台大畢業的年輕人，一租就是10年，直到買房搬走」、「以是否雙北來分確實略為粗糙，但大方向應該是沒錯」、「只有台北市和新北一環才有穩定優質租客，其他地區買房上車不難」、「挑科學園區旁穩穩的工程師可以租」、「新竹還是要有新手村的，哪有那麼多畢業即買房，甚至人家都不限女，改限工程師」。

關鍵字：租屋房東房客選擇挑選

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