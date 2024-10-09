他揭「金龍海嘯」下投資客6下場：只有2種人有望走上「人道走廊」

▲央行打炒房至今已讓房市漸漸轉冷。（示意圖／pixabay）

文／今周刊

央行所祭出的打房「金龍海嘯」正衝擊全台灣的10大行政區，先前熱絡的房市買氣確定至此劃上休止符。然而房市專家表示，這10大行政區是交屋戶數相當龐大的地區，裡頭高達8成都是投資客，未來他們恐怕將會面臨到6種頭痛狀況，唯獨2種人可能會被央行允許開通「人道走廊」。

房市買氣確定降溫 低總價小宅站穩穩

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，全台今年房市在通膨、熱錢效應，以及預售屋禁止轉售等政策，迎來史上最狂熱買氣。但在央行第7波打房政策上路後，「金龍海嘯」瞬間讓市場熱絡買氣降溫、確定劃下休止符。

何世昌預期，房市第4季將出現「高檔盤整」，雖然價格有機會出現約5％議價空間，但交易量必然驟減，屆時大坪數等換屋型產品將持續走弱，而低總價小宅在市場上仍然有相對支撐力。

打房海嘯全面衝擊 投資客的6種下場

不過這波打房海嘯下，全台交屋戶數前10大的行政區，包含新北、桃園及台中等都難逃衝擊，房市專家Sway在臉書指出，這些地區裡有8成都是投資客，而且價格應該都買得比現在還低些。

如果手上沒錢又硬是要投機房地產的人，將面臨下列6種下場：

少賠就是賺：短期投資屋能賣就賣，小賠一點也是賣，今年不賣明年就更多人想賣，到時會更難賣。

接受高利貸：真首購2.185%你真投資2.6%以上，成數不夠7%信貸你也得吞，但交屋還是得賣屋，只是沒了下一個盲目投資客，你會撐得很辛苦。

賣股撐房：台積電股票有賺的就出一出，看可以繳幾期的本息平均攤還。

算租金：本息平均攤還VS租金，別人家的小孩可否支撐你的獲利，還是要算一下啊，別忘了少子化大海嘯再三年就來，接著四年後這些人出社會，連租屋族都會少到讓你懷疑人生，只剩外勞移工。

消費緊縮：支出增加但收入減少，你會發現過去的有錢人，怎突然不敢花錢了。

輿論戰：已經有建商賣房子硬說我們沒差、我們依舊賣得好、客人依然搶購中，那太棒了給他去搶吧，現在哪來的投資客。至於現金購屋的那些人，此時當然還有洗錢需求，看他買的是真豪宅還是假豪宅，就知真假。

怕下手太重「濫殺無辜」 央行擬為2種人開通「人道走廊」

由於這次央行打房出手相當重，連有真正剛性需求的自住客也中槍，為了避免「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍已表示，會在1個月內研擬配套，房產繼承者、有換屋需求的自住客，可能有機會視情況被排除適用條款。

何世昌也向央行喊話，希望能視情況進行滾動式調整，提供完整的配套措施、減緩有真正需求民眾的衝擊，才不會之後要花費更多資源救市。



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