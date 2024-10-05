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台南一案建商欠債　安平電梯透天淪三拍底價7829萬

▲▼ 台南,花田旅宿,安平區,五期 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大維國際建設因債權已屆清償期而未清償，持有的透天電梯店住，今年淪落法拍市場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科效應推升台南房價，吸引大小建商搶進推案。大維國際建設因債權已屆清償期而未清償，持有的透天電梯店住，今年淪落法拍市場，遭拍賣原因為「給付票款」強制執行，8日將三拍，底價7829萬元，專家透露，底價仍高加上不點交，流標機會高。

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該透天位於安平區府前三街，持分地坪58.38坪、公告建坪122坪，為地上5樓電梯店住，債務人為大維國際建設，8月20日曾以底價9666萬元一拍，以及9月10日以底價8699萬元進行二拍，前二拍均流標收場。8日以7829萬元邁入三拍，換算單坪價格約64萬元。

▲▼ 台南,花田旅宿,安平區,五期 。（圖／記者張雅雲攝）

▲目前該透天整棟出租給「花田旅宿」，租期由2024年至2028年，且拍定後不點交。（圖／記者張雅雲攝）

根據台灣公司網顯示，大維國際建設為2012年成立，在徵才網站的公司簡介中，該公司自介以全省道路、容積移轉、公設用地買賣、土地開發買賣建設、不動產代銷等業務為主。而根據營建署建築履歷查詢顯示，該公司僅在2022年申請1件使用執照，在台南堪稱一案建商。

而法院公告透露，拍賣原因為「給付票款」強制執行。據了解，債權人為中租迪和，因設定最高限額6000萬元抵押權，債權已屆清償期而未受清償，遭法院拍賣抵押物。目前該透天整棟出租給「花田旅宿」，租期由2024年至2028年，且拍定後不點交

▲▼ 台南,花田旅宿,安平區,五期 。（圖／記者張雅雲攝）

▲安平近期新大樓陸續完工，人口快速進駐，帶動商圈蓬勃發展。（圖／記者張雅雲攝）

該商旅2024年初開幕，平日租金雙人房為1280元，Google 評論也有4顆星，旅客反應多為平價、地段方便，目前還在營業中。

住商機構大南區協理林祺博表示，安平近期新大樓陸續完工，人口快速進駐，帶動商圈蓬勃發展，電梯透天在該區是屬於比較保值產品，相當受南部透天族群歡迎，透天店面若以土地坪數換算，臨路單坪土地價格約70~80萬元，若巷弄透天則約35~45萬元，但還需加上建物價值。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，以單坪價格換算，目前價格仍偏高，像這種帶租約的物件，有意願的投標人還是會看投報率，根據建照顯示該透天內共有9戶，若以2人房日租金1280元換算，先不計入其他成本，滿租年投報率約5.3%，不過該物件不點交，也會降低投標人意願，評估三拍流標機會高。

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關鍵字：台南房價法拍建商安平透天

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