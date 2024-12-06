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中山再現繁華！燙金地段＋純住正三房「宏築臻玥」房價潛力股前景可期

▲▼台北,中山區,都更,危老,宏築臻玥,宏築建設。（圖／業者提供）

▲台北市中山區有眾都更危老案進行中，為地區注入新能量，位於建國大道上的「宏築臻玥」也因此享有不可限量的前景。（圖／翻攝自建案官網，下同）

房產中心／綜合報導

北市中山區因其得天獨厚的地理位置與高度發展的商業、金融環境，加上近年都更危老重建核准最多案以及多項開發計畫，成為了北市最具發展潛力的區域之一。而位於中山區核心地段建國南路上的「宏築臻玥」，不僅承載著現有的成熟商圈氛圍，更與北市目前的都市更新和危老改建計畫緊密連結，享有珍稀難得的市中心土地資源。

都更危老改建工程能讓一個地區再次煥發新活力，北市近年危老重建核准最多的地方正是中山區，包括中山女高都更案、台北大學BOT案，前者將導入智慧型生態社區，以複合機能活化在地；後者則有民間企業投入開發，投資金額超過75億。另外加上六福客棧重建、大同大樓重建案、國泰建設大樓、上海商銀總部等商辦和飯店重建案，讓中山區地段含金量再升級，未來值得期待。

▲▼台北,中山區,都更,危老,宏築臻玥,宏築建設。（圖／業者提供）

▲臺北大學校區BOT案，將為中山區帶來新的就業機會和新市容。

不只前景令人相當看好，中山區原先已擁有「南京、長春、興安、四平」四大主要商圈，生活機能豐沛；南京東路二、三段更是有著「台北華爾街」之稱的燙金大道，北市金融發跡地矗立多座企業總部、國際商辦及飯店百貨，銀行、美食、影城、展演空間、文創園區等造就繁華市景，進一步鞏固此一區域的商業與住宅價值。

▲▼台北,中山區,都更,危老,宏築臻玥,宏築建設。（圖／業者提供）

▲▼上圖為微風廣場，下圖為台北小巨蛋。

▲▼台北,中山區,都更,危老,宏築臻玥,宏築建設。（圖／業者提供）

▲▼台北,中山區,都更,危老,宏築臻玥,宏築建設。（圖／業者提供）

▲松江南京路口多銀行林立。

未來中山區房價走勢極具潛力，根據房產專家的看法，如今信義區和大安區的新案已經屢破每坪200萬元，位於建國南北大道軸線上的「宏築臻玥」，方圓一公里內包含帝璽、琢豐、勤美璞真城仰、松江1號院、南京御邸、東騰千里、統創翼等名宅聚落，在周邊高昂房價的襯托之下，「宏築臻玥」成為自住的理想選擇，不光是位於北市蛋黃地段在時間複利下具備增值效應，更是對抗市場波動的絕佳避險手段。

中山區新名所「宏築臻玥」就位列建國大道、南京東路之首，坐擁松江南京、南京復興雙轉乘捷運站，1站即達熱鬧東區、小巨蛋；上建國高架只需約2分鐘，速抵中山、大安精華區域，接軌國1、約8分鐘到松山機場國門，匯集四通八達交通路網，優勢不僅體現於城市內的便捷，全台乃至國際出行都在完備交通網絡的整合下更加便利，成為都會精英的首選居所。

▲▼台北,中山區,都更,危老,宏築臻玥,宏築建設。（圖／業者提供）

▲▼上圖為台北捷運文湖線，下圖為建國高架快速道路，交通十分方便。

▲▼台北,中山區,都更,危老,宏築臻玥,宏築建設。（圖／業者提供）

以精緻高端的設計理念打造的「宏築臻玥」強調舒適宜居的居住品質，為此提供36到55坪的三房設計，相較於台北市中心為追求總價帶大多數推出小宅，或為了彰顯氣派的大坪數，「宏築臻玥」適中的正三房格局，希望給自住客和換屋族一個真正適合長久居住的家。北市市心難得的430坪大基地，戶戶邊間採光通風絕佳，基地退縮加上臨建國大道，棟距開闊之餘，窗景外綠樹盎然，望遠視野寬廣療癒。

期許為城市書寫一座座傳世御邸的宏築機構，此次中山區的「宏築臻玥」特別邀請英國G.A Design團隊精心擘劃公設，作品屢獲英國SBIDAwards、AHEAD Awards等世界名獎肯定，以打造W Hotel台北、大阪聖瑞吉酒店等規格設計，加上結構、建築等名家團隊，讓「宏築臻玥」成為名宅聚落的耀眼新星。雖為都更案，但僅有少數地主戶，特別規劃零辦公室、店面的純住社區，家戶均質，不只保障了生活品質，更完美實現千金買房、萬金買鄰的重要性。

在台北市寸土寸金的現今，能夠在這樣的黃金地段入手一處精品住宅實屬不易，隨著市區內土地資源的日漸稀缺，「宏築臻玥」不僅代表著高端住宅市場的頂點，更是一次難得的投資機會；未來的都市更新計畫與周邊的公共建設，將再度提升價值，讓早期入手的購屋者能享受未來的高額回報。

了解更多「宏築臻玥」https://reurl.cc/464yRV
規劃坪數：36-55坪
接待會館：台北市中山區建國北路二段63號旁
基地位置：台北市中山區建國北路二段63號旁
貴賓專線：02-2515-5588

關鍵字：台北中山區都更危老宏築臻玥宏築建設

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