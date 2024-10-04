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信義房屋社區一家支持　以音樂與文化串聯銀髮族　共創美好故鄉

▲▼信義房屋,銀髮族,信義房屋社區一家計畫。（圖／信義房屋提供）

▲76歲的曾喜城是信義房屋社區一家計畫中，年紀最大的提案者。

圖、文／信義房屋提供

在屏東內埔美和村，有一間名為三間屋的文化工作坊，這裡是76歲的曾喜城自教職退休後所創辦，透過音樂和舞蹈，將客家文化的美好傳遞給社區的每一個角落。他的社區營造行動，獲得信義房屋社區一家計畫兩次肯定，更為《築夢個人類》有史以來年紀最大的提案者。

三間屋的古厝已有超過70年歷史，佔地320坪，成為社區活動的核心。每天，廚房裡都忙碌著志工們為30多位長者準備午餐，並將便當送至附近的低收入戶手中。而這裡更是居家長照關懷據點，透過每週的韻律課程和手作活動，讓銀髮族們重新找回生活的樂趣與活力。曾喜城表示，「讓社區的人學會愛自己的故鄉，能使故鄉變得更好。」

不僅如此，三間屋於假日更化身為樂坊，成員平均年齡達65歲，透過歌舞劇，年長者不僅展示了自己的才華，更在與年輕世代的互動中加深聯繫。近年來，他們在台灣各地演出，累計巡迴36場，成功吸引了廣大觀眾，並在文化交流中展現了客家文化的獨特魅力。

信義房屋的社區一家計畫在此過程中扮演了關鍵角色。曾喜城曾兩度參與該計畫，獲得支持。他強調，社區一家計畫鼓勵所有改變社區想法的人，無論年齡或背景，都能站出來，共同努力，不僅發揮自身的價值，也能對社區與社會有所貢獻。

▲▼信義房屋,銀髮族,信義房屋社區一家計畫。（圖／信義房屋提供）

▲曾喜城雖然已是76歲高齡，但他以音樂與文化做社區營造，創造自身價值也回饋社會。

信義房屋表示，社區一家計畫提案普及全台368鄉鎮100%，被社區組織譽為「社區的天使投資人」，只要有改變社區、讓地方更好的想法，不限主題、不分年齡，只要施作地點在台灣，外國人也可以參加提案，獲得圓夢金，「以人為本、信任」為基礎，沒有繁瑣的核銷程序，為台灣進行一場寧靜而深遠的社會改造工程。

曾喜城的故事展現了社區一家計畫不限年齡，不分男女老少，希望鼓勵全民都可以參加社區營造的精神。社區的力量來自每一個人的投入，他所推動的三間屋樂坊，不僅展現音樂，更是凝聚社區共識的重要平台。

隨著社區一家計畫即將迎來20週年慶，下一個20年，社區一家也將宣布未來規劃，希望讓越來越多如同曾喜城一樣的社區營造者，無論個人或團體，只要有心讓社區變好，都能讓有資源致力於社會改造，讓更多人感受到社區的溫暖與力量。

 

關鍵字：信義房屋銀髮族信義房屋社區一家計畫

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