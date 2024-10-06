他路過八方雲集「驚見創始店」　百萬YTR：經過600次沒發現

▲創始店位在天母。（圖／翻攝靠北天母幫）



網搜小組／劉維榛報導

許多遊客來台都會朝聖八方雲集，讓一票台人感到驚訝。而一名在地天母人直呼，最近才發現八方雲集的創始店就開在天母，「我怎麼成長期都沒印象？」文章曝光後，引來6千多人笑回「喔，這個是創始喔？長知識了」、「創始店開好久了，女兒小時候就有了，女兒都27歲」。

一名網友在臉書《靠北天母幫》驚呼，他住在天母那麼久，最近路過德行東路時，才知道是該間八方雲集是「創始店」。對此，原PO好奇拋問，「怎麼發跡的？ 我怎麼成長期都沒印象？」

文章曝光後，當地人紛紛回應，「因為老闆一家就住在這附近啊」、「八方雲集和梁社漢同一個老闆」、「原來是創始店」、「以前全台只有這一家」、「喔，這個是創始喔？長知識了」、「創始店開好久了，女兒小時候就有了，女兒都27歲」、「這家是創始喔？我記得二十多年前這個店面在賣魷魚羹」。

評價也呈現兩極化，「雖是創始店，但品質不太穩定，且之前去有些菜單上的品項都沒賣」、「這家被我拒吃到現在，品質太不穩」、「原來這間是創始店哦...但我覺得環境衛生有點」；「這家玉米濃湯是我喝過最好喝的，料又多」、「學生時期超愛買這家，起鍋皮很脆」。

八方雲集創辦人是林家鈺，並於1998年開設第一家門市，旗下品牌包括百芳池上便當、梁社漢排骨、丹堤咖啡與芳珍蔬食等。

▲蔡阿嘎與二伯也訝異，創始店在天母。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）



百萬YouTuber蔡阿嘎曾拍「尋找台灣第一家」一系列影片，二伯就驚呼「竟然在天母耶」，蔡阿嘎也笑虧，「這邊至少經過600次」也沒發現就是創始店，他印象一開始吃一顆鍋貼約3.5元，拍片為2022年漲到一顆6元（備註：現在漲到7元）。

蔡阿嘎也提到，創始人投資失敗後，一開始先賣水餃，之所以會在老天母地區開店，是因為當地有一家很厲害的水餃店，「開在這邊，（等對方沒營業時）可以搶對方的生意」，創辦人甚至還認為，會做得比對手好吃，結果真的經營有聲有色。

影片中，蔡阿嘎也親自朝聖其他知名創始店，像是位在彰化員林的三媽臭臭鍋、新北永和85度C、台北中山區合江街的我家牛排。