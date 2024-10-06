離家近、機能好「想買45年老屋」！家人2點勸退　一票點頭：變古蹟

▲原PO想買老屋，遭到家人反對。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有網友表示，存了約1200萬元，看中一間45年的電梯大樓，離上班地點很近，走路就可以到，附近機能也很好，兩房主建約30坪，打算買來自住，但家人認為屋齡太老，之後轉手也不好賣，勸他放棄找別間，但他很猶豫。對此，信義房屋專家表示，50年的房子的確很難賣，台中新房很多，可以多看幾間。

原PO在Dcard發文，「該不該買老房？」在台中居住，工作幾年存了1200萬元，看中了一間位於西區、屋齡45年的電梯大樓，不僅離公司近、交通便利，離商圈也很近，走路就可以到，「兩房主建約30坪，我自己一人要自住的，我實際看過後挺滿意的」。

不過，家人得知後都反對，認為45年的大樓太老了，「再住個10年都能當古蹟了」，擔心未來若要出售，很難找到願意購買超過50年大樓的人，而且這麼老的大樓如果遇到地震，可能會有安全問題。他無奈嘆，試著找過西區10年以內的大樓，但是價格都在2000萬以上，超出預算，也考慮過別的地區，「但沒便宜到哪去」。

▲網友指出，翻修也需要花一筆錢。（示意圖／資料照）

貼文曝光，有網友點出老屋的缺點，「大樓翻修問題太多，光鄰居管線之類的問題可能就難搞」、「45年的有點太老了，後續可能房子會有比較多問題，如果沒有翻新過還要重整也是一筆錢」、「主要還是四十多年的房整個重翻起來，沒有個現金200萬起跳不可能」。

也有人表示「標準投資心態跟自住心態搞不清楚的人，上下班方便，生活機能符合需求，預算足夠，自住幹嘛不買」、「老房子不是不能買，是要夠便宜，我北屯的快40年老房才700，隔壁新的破2000萬，我就是沒錢買不起新房啊」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，家人的考量沒有錯，要注意未來轉手的問題，台中新房子很多，可以多看看，「50年的房子很難賣，50年已經是很古老的房子了，銀行貸款也不容易」，如果價格太高，可以換小間一點的房子，北屯、太平、大里、東區5年內的新房，有些1500萬就能買到。