房價太高！　夫妻年薪800萬寧當租屋族「關鍵考量」曝

▲買房考慮多。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

買房一直是許多人一生的夢想；然而美國一對36歲的夫妻，儘管年收入高達25萬美元（約新台幣807萬元），卻遲遲未加入買房行列，因為他們堅持每月房貸不得超過收入的30%，以避免陷入財務危機。

《商業內幕》（Business Insider）報導，葛雷夫斯（Samuel Graves）與勞拉（Laura）住在俄勒岡州波特蘭近郊，過去3年來不斷在尋找合適的房子。勞拉是一名金融分析師，葛雷夫斯則是電氣技師，夫妻倆每月總收入約1.1萬美元（約新台幣35.5萬元）。他們希望每月房貸能控制在3000至3500美元（約新台幣9.7萬至11.3萬元）之間，但由於波特蘭房價居高不下，加上貸款利率高漲，讓他們遲遲不敢踏出那一步。

根據房地產網站「Zillow」數據，波特蘭的平均房價已達54.1萬美元（約新台幣1746.7萬元），而葛雷夫斯與勞拉居住的地區平均房價更高達64.2萬美元（約新台幣2072萬元）。

勞拉透露，他們看中的房子每月房貸通常都超過5000美元（約新台幣16.1萬元），占據了他們月收入的一半。面對如此巨大的房貸壓力，夫妻倆最終選擇繼續租房，支付每月2700美元（約新台幣8.7萬元）的租金，住在一間有2房1儲藏空間的住宅內。他們認為，寧可選擇暫時維持現狀，也不願意冒著超出預算的風險買房，成為房貸的奴隸，只能期盼房市能夠恢復合理的價格水平。