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關係人交易創價　義大醫療13.4億入手高市11層大樓　

記者張雅雲／高雄報導

義大醫療財團法人為義联集團旗下醫療事業體，7月大手筆以13.4億元入手大昌一路地上11樓大樓，根據實登，該筆交易含384個車位，並把6~7樓作為單身員工宿舍使用，而賣家為隸屬義联集團的商茂企業。信義房屋專家表示，該區商辦、廠房大多為企業主自用為主。

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▲▼高雄,三民,大昌一路,義大醫院 。（圖／記者張雅雲攝）

▲義大醫療財團法人為義联集團旗下醫療事業體，7月大手筆以13.4億元入手大昌一路地上11樓大樓。（圖／記者張雅雲攝）

義大醫療財團法人成立迄今已逾20年，為義联集團旗下醫療事業體，主要為促進南台灣醫學研究品質、社會公益福利及整合性服務創設，包括醫療院所如義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院及護理照顧2大經營體系。

其中義大大昌醫院2016年10月正式啟用，已成當地醫療中心，最新實登揭露，義大醫療財團法人以總價13億4381萬元，購入大昌一路地上11樓大樓，創下近8年大昌一路成交總價新高。

交易日期 建坪 總價 單價 現況
2016/6 9465 坪 16億6131萬 17.6 萬/坪 義大大昌醫院
2024/7 5717 坪 13億4381萬 26.6 萬/坪 停車場、員工宿舍

▲義大醫療財團法人近年交易紀錄。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

然而該筆交易土地屬乙工用地，土地為340坪持分移轉，建坪為5717坪，換算單價26萬元，賣方為義联集團旗下商茂企業。根據實登揭露，該建物1~3樓為廠房附屬辦公室，6~7樓為廠房附屬單身員工宿舍，並包含地下1~3樓平面車位共384個，光是車位總價就達8億6868萬元。

義大醫院表示，該大樓未來主要為提供就醫民眾及員工之停車空間，及業務所需之會議室及辦公室使用。在地仲介研判，該筆交易為關係人轉手交易，入手價也算合理，2016年義大醫療財團法人也曾以16億元取得地上14樓大樓，土地也屬乙工用地，目前作為義大大昌醫院使用。

高雄市都發局指出，工業區也有分級，依據《都市計畫法高雄市施行細則》規定，乙種工業區除允許使用廠房外，尚可做工廠必要附屬設施，如研發、辦公、倉庫、員工宿舍、員工餐廳、工業發展有關設施及使用，如汽車修理、拖吊、汽車運輸業停車場、產品展示中心等、公共服務設施及公用事業設施，如警察及消防機構、加油站、變電所、郵局、宗教信仰場所、醫療機構、社會福利設施等。

▲▼高雄,三民,大昌一路,義大醫院 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2016年義大醫療財團法人也以16億元取得地上16樓大樓，作為義大大昌醫院使用。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋明誠鼎山店業務吳孟維表示，該區屬於大昌生活圈，因開發得早，居住人口密度高，並鄰近明誠路、民族一路、鼎山街等，沿線商家林立，區段有義大大昌醫院、輕軌灣仔內站、鼎山商圈等，各式生活機能發達。

該區有不少乙工用地，目前兼具交通與商業機能性佳的市區乙工用地，愈來愈稀有，早期曾有建商蓋成乙工大樓住宅，吳孟維分析，因工業住宅流通性不高，一般來說，貸款成數會低於一般住宅1成，除非個人信用條件特別優良，才有機會貸到較高成數。

▲▼高雄,三民,大昌一路,義大醫院 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該區有早期乙工大樓屋齡約30年，價格約17~19萬元。（圖／記者張雅雲攝）

至於該區乙工大樓屋齡約30年，價格約17~19萬元，因屋齡較高，貸款約4~5成，該區新商辦、廠房都不多，大多為企業主自地自建的自用型產品。

若一般住宅用地大樓屋齡約20~30年，價格落在26~28萬元。至於周邊新大樓成交價達38~42萬元。

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關鍵字：義大醫療高雄乙工義大醫院信義房屋

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