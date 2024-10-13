彰化包租公團合資9400萬　買台中舊市區39房華廈

▲台中東區6月時出現新透套整棟39間以總價9400萬元成交，成為東區2024年以來，除建商獵地外最高總價交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市東區受惠大車站計劃翻轉舊城區，過去甚少整棟的透套投資型產品成交案例，卻在6月時出現屋齡3年的新透套整棟39間、以總價9400萬元成交，在地房仲表示，東區的學生族群不多，新的百貨商場進駐東區下，周邊租屋族大多以上班族為主。

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位於台中市東區進化路23巷出現一筆9400萬元交易，據實登揭露，該物件39房39廳39衛、為3年屋齡5層樓華廈，總面積233.1坪、拆算單價落在40.32萬元，成為東區2024年以來，除建商獵地外最高總價交易。

▲實際走訪現場，位於巷弄內的新華廈的另一側，即是工廠與低矮平房，巷弄雖小，但實際步行1分鐘左右，就可達進德路。（圖／記者陳筱惠攝）



經查，該建物由3位來自彰化且同一鄉鎮的自然人合資購入，每人權利1/3，成為妥妥的包租公，實際走訪現場，位於巷弄內的新華廈的另一側，即是工廠與低矮平房，巷弄雖小，但實際步行1分鐘左右，就可達進德路，大馬路上除了有新成屋案，也有在建案，而距離秀泰文心更是僅一個街廓，地點相當鬧中取靜。

對此，有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成分析：「東區受到大車站計劃影響，有站前秀泰、三井LaLaport等大型百貨進駐，創造不少就業人口，周邊學生族群不多，主要以上班族租客為主。」

21世紀不動產資深經理沈政興則認為：「此物件應該是傳統的『先租再打包』，對開發商來說先幫買家找好房客，再以投報率吸引買家，對買家來說省去找租客的麻煩，可當現成包租公長期收租，創造雙贏。」

▲東區受到大車站計劃影響，有站前秀泰、三井LaLaport等大型百貨進駐，創造不少就業人口居住需求。（圖／記者陳筱惠攝）

以周邊租屋行情來說，6、7坪左右新的套房，含家具家電，月租金可來到7～8千元，10坪左右的大套房，最高行情來到1.3萬元，只要設備比一般好，高價物件反而出租率相當高。

而過去東區甚少這樣的成交物件，曾志成表示：「東區大約是這5年時間房價大幅反轉，加上捷運藍線拍板定案，東區也擁有新工作機會、人口移入、大建商推案等，都有正相關。」

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