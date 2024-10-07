家裡天花板漏水「樓上擺爛怎辦？」　律師教戰：鄰居乖乖交6費用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多屋主都碰過，因為樓上的緣故，害家中天花板漏水，連帶裝潢都遭殃，但對方卻擺爛不理。對此，律師蘇家宏分享案例，表示屋主歷經1年多的訴訟，最後成功向鄰居索討6項費用，「只要沉著應對、依照正確法律步驟處理，總會雲開見日的。」

蘇家宏日前在粉專提到，有位房東出租3樓公寓，結果房客告知，浴室天花板漏水，連同浴室裝潢一起遭殃，完全無法使用，「當房東請4樓的人讓他進去查看；屋主卻表示，4樓不可能漏水，3樓的問題3樓自己處理，也拒絕讓他進入家中。」

由於房客吵著要解約，房東只好將漏水的情形拍照、錄影，並再次找修漏的師傅來看，也請社區管理人員幫忙協調；怎料，4樓屋主仍然不予理會，加上漏水情況越來越嚴重，他只好向法院提告。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

蘇家宏表示，經過1年多的訴訟，鑑定結果確實是4樓浴室的防水層失效，進而導致漏水，於是判樓上屋主必須負責，「1.必須讓樓下人員進入修理漏水。2.負責賠償修理費用。3.負責賠償3樓損壞的裝潢及物品費用。4.3樓無法使用的租金損失。5.負責鑑定費用（10多萬元）、法院裁判費。」

最後，他直言，「房屋漏水、樓上鄰居又不處理的心情是很複雜、煎熬、讓人心煩的，但只要沉著應對、依照正確法律步驟處理，總會雲開見日的。」

對此，網友們紛紛回應，「感恩蘇律師指點」、「這是常常聽到的問題，感謝律師的講解說明」、「今年我也剛遇到廁所上方漏水問題，斷斷續續跟樓上溝通協調三個月，還好最後是好的結果」、「哭哭...我也遇到不處理的樓上，樓上賭我捨不得花錢打官司，擺爛到現在」、「房屋漏水真的很不好處理」。