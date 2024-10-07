北士科菁英的稀有珍藏　「月光之水」一層一戶寬裕落成

▲樂揚建設站在購屋族角度，在石牌興建一座可以被欣賞的「月光之水」。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

位處台北市北區的北投士林科學園區，是台北市繼內科、南軟後的第三座科學園區，占地約94.38公頃，座落於北投區與士林區交界，與兒童新樂園、科教館、天文館等學術地標接壤，不僅擁有高科技產業蓬勃動能發展，還有迷人水岸美景，更被視為台北市最後的重劃寶地。

▲北士科占地約94.38公頃，被視為台北市最後的重劃寶地。

以「新內科」為發展指標的北士科，是台北科技廊道最後一塊拼圖，目前產業界最熱的AI浪潮，北士科以「智慧健康醫療」和「數位技術服務」作為發展定位，擁有高端智慧產業聚落的前瞻性，鄰近也有陽明交通大學、榮民總醫院、振興醫院等地標，發展潛力備受看好。

▲北士科周邊多大型醫療院所，因此以「智慧健康醫療」和「數位技術服務」作為發展定位。圖為榮民總醫院。

北士科在政府與民間的重大投資建設挹注下，包括銜接洲美快速道路的福國路交流道、如火如荼進行的捷運士林站與劍潭站雙TOD、環狀線北環段、社子輕軌等早已啟動；民間部分如金仁寶、新光人壽、華固、中鼎等數十家龍頭企業也相繼佈局，也吸引不少購屋客將目光聚焦至此。

▲▼北士科交通便利，民間龍頭企業進駐，發展備受注目。



1993年成立的樂揚建設，秉持著「熱愛分享」的核心價值，以美為師，整合硬體與軟體、系統與服務，來打造城市的優質建築，一向站在購屋族角度的樂揚建設，興建推出一座可以被欣賞的「月光之水」。

樂揚「月光之水」，基地位置就在明德路上，規劃地上14樓、地下2層的美型建築，交通部分距離捷運石牌站約650公尺、車程約6分鐘就可抵達SOGO天母店、車程9分鐘到大葉高島屋，要去到陽明山國家公園或是去北投泡溫泉，也都在車程20分鐘內即可到達。

▲「月光之水」基地位置距離捷運石牌站約650公尺。

稀有建案「月光之水」為純住家規劃，社區規劃單純，全案供給12戶住家，少見的一層一戶，住戶隱私性、優越性以及尊榮感相當到位，建商結構體保固20年、防水保固5年、固定設備保固2年。

▲「月光之水」一層一戶規劃保障住戶隱私性。

此次在個案的建築外觀由知名建築專家冶鑄設計禹連泉老師操刀，採用內斂原色崗石鋪陳立面，再搭配設計以「樹的紋理」呼應了天母的地貌，格柵相間下，光影、樹影、水影，遠中近景，都有著不同面貌。

▲「月光之水」建築外觀設計呼應天母地貌。

公設部分則與建案優雅呼應，大廳空間舒適寬敞，交誼廳與多功能室規劃，靜謐優雅也彈性文靜，對於那些希望在城市中找到工作和生活平衡的人士而言，這樣的居住環境優勢無疑會進一步推升房價。

▲▼「月光之水」公設大廳及交誼廳等空間舒適寬敞。

此次開箱67.73坪3房大氣格局，進入門廳後獨門獨院設計，梯廳就是家門，公領域部分，餐廳規劃6人長桌，後方就是中島開放式廚房，增進家庭親密度卻不失實用的設計，一旁即享寬闊客廳帶來的視覺饗宴，延伸出去的陽台，深淺景緻一覽無遺，共計13坪寬景客餐廳空間，是禮遇親友相聚的最佳場域。

▲▼「月光之水」開放式廚房設計，讓客餐廳視覺感相當寬廣通透。

進入私領域空間，2間次臥室皆為雙人床規劃，戶戶開窗設計讓室內採光、通風優良，走進主臥室，主人家的大器低調奢華，規劃雙側獨立更衣間，獨寵女主人的規劃讓人看得愛不釋手，進入開窗主衛，浴缸設計消除男主人每日疲倦，飯店式雙水盆規劃，也讓彼此生活腳步更加優雅獨特。

▲▼圖為「月光之水」兩間次臥空間。

▲▼主臥旁設有獨立更衣室。

▲主衛有雙水盆和浴缸設計，提供住戶飯店式舒適享受。



北市科鄰近兒童新樂園、科教館、天文館，被稱為最適合育兒的最高殿堂，「月光之水」距離學區明德國小僅550公尺，享有地利之便，區段位置也盡顯「月光之水天上來」的幽靜，區別商圈的繁華喧擾，靜望磺溪畔獨有的單純，深受著注重隱私的名流、頂級醫師家庭的青睞。

「月光之水」

聯絡專線：02-2771-0560

接待會館：台北市明德路319號

官方網站：https://reurl.cc/93aW0a

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