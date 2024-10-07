錢進金店面　三峽北大特區超高投報 值得搶先關注！

圖、文／麗寶三峽提供

當商圈隨著時間的歷程日益發展茁壯，匯集龐大人流、金流的店面，自然越陳越香，越放越值錢。一店在手，一鋪旺三代，連鎖品牌持續布局社區型店面，坐享穩定客流量，置產族群又享有相對高又穩定的投資報酬率，已成為高端置產客新寵。

三峽人口密度冠新北 連鎖品牌爭相進駐

生活機能完善、文教氛圍濃厚的北大特區，磁吸大量雙北菁英家庭移居，人口密度超車中永和，一舉躍升為新北人口密集度最高的重劃區。大型社區林立，極具消費實力，滿滿人潮帶錢潮，家樂福、星巴克、康是美、特力屋…等知名連鎖品牌，均紛紛進駐搶占商機。

捷運三鶯線明年預定完工 辦公人潮將再掀區域繁華

眾所期盼的捷運三鶯線預計2025年完工，屆時將銜捷運板南線、桃園捷運綠線，串起北北桃生活圈。而特別值得關注的是，捷運三峽站、台北大學站3大聯開案均已招商成功，未來捷運共構住商大樓將帶進大量辦公人潮，活絡區域發展，建設利多備受期待。

麗寶國際館、世紀館【致富商店大街】 總價2088萬起

位處北大特區精華商圈的松街廣場臨路大器退縮，戶戶大面寬、挑高6米彈性使用空間，即刻坐享大型社區、捷運交通等生活優勢加值，集結區域數萬客源穩定收益，知名連鎖品牌租期穩定，租金年收百萬。新世代聰明置產布局店面，賺取長線增值效益，贏接源源不絕的租金收益，正是邁向財富自由的起手式。麗寶國際館、世紀館超值金店面難得釋出，限量席次，歡迎想當現成房東、或有創業需求的頭家，即刻來電洽詢：(02)2670-9888。