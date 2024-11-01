他見「萬華、三重」均價差不多　買房要選哪裡？專家點出2關鍵

▲原PO好奇，大家買房會選萬華還是三重？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房除了看房價，也要考慮到地點、周遭環境。近日有網友發文表示，現在萬華和三重的均價已經差不多了，如果要買房的話，大家會選擇哪一邊？貼文曝光後，掀起網友討論，信義房屋專家則表示，以投資角度來看，可能選擇萬華，自住的話則看個人。

有網友在PTT的home-sale板上，以「萬華vs三重，大家選哪邊」為標題發文，提到萬華和三重現在的房價已經差不多了，前者均價68萬元，後者均價66萬元，大家會選擇哪一邊呢？

貼文一出，底下網友紛紛回應，「三重很多新房子重劃區」、「重劃區多，你會覺得萬華便宜，實際上不然」、「南萬華的萬大線還要到中正紀念堂轉車，只是支線而已，北萬華跟三重的正藍線橘線才能直通市中心」。其中也有網友指出，「看是萬華的哪裡？萬華可沒有到你隨便看上買得起的地步」、「萬華小區塊還是差很多」。

此外，也有些網友表示，「南萬華很宜居啊，就是貴」、「萬大線蓋好後，南萬華就起飛了」、「南萬華有未來萬大線」、「南萬華就等捷運好而已了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以投資角度來看，可能會選擇萬華，畢竟還是「台北市門牌」，而且未來還有萬大線，不過真的要買的話，也是要留意一下小環境；至於自住的話，則看個人居住習慣，不妨走走看看再決定。