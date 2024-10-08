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房貸滿水位明年可緩解？　1數據顯示恐更加劇

▲▼ 泓瑞建設新案「崇德薈」。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市熱潮大約是疫情2020~2021年左右開始，也就是說明後年將面臨大量交屋，錢荒狀況恐將加劇。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

銀行鬧錢荒，央行再出手新信用管制，也造成房地產市場有感冷卻。目前市況隨著房貸需求高漲，多家銀行選擇調高房貸利率至3%左右，甚至傳出4％的高利，業者點出房市熱潮大約是疫情2020年起，明後年將面臨隨便破1500億元的大量交屋，錢荒狀況恐將加劇。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

2020年新冠疫情爆發，不但沒有衝擊市場信心，反而房地產一飛沖天，當時全台各地排隊搶購屋的畫面歷歷在目，而不少個案也是推出即完銷，但這是否會是另一顆未爆彈？

根據《銀行法》72之2規範，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30％。

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者觀察房貸限貸，現在房市交易量縮明顯，可說是急凍。（圖／資料照）

台中自售建案的資深建商私下表示：「房市自2020年發燒到2022年左右，這一大批的建案真正要完工交屋的時間落在2025、2026年間，從大型營建股財報可見，在明年要完工認列的金額隨便都是1500億元以上，而所謂新青安族群又受到5年寬限期，『只繳息不繳本』，對銀行水位無法有實質提升下，錢荒狀況，真的看不到盡頭。」

正心不動產估價師事務所黃昭閔所長表示：「因為房貸限貸，現在房市交易量縮明顯，可說是急凍，甚至出現市場恐慌的情形。」

建商也吐苦水：「目前以台中來說，有不少大案出現遞延推案，這也顯示開發商信心動搖，加上非大財團的台中在地建商獵地也同樣受到《銀行法》72之2規範，不只民眾貸不到錢，過去建商對於土融利率3~5%的接受度較高、在建融3~8％的利息下，建融申請撥款並不積極，如今中小型建商也開始搶撥較高利率的建融，對這樣的情況來說，並不是太樂觀。」

而黃昭閔說：「因為《銀行法》限制，加上這幾年房價漲幅不小，銀行房貸水位衝高，排撥變成常態，第一線的狀況不少，加上多家銀行先前土建融累積量太大，預計明年6月底之前，恐難再有新額度釋出，未來房市交易糾紛，恐也會增量。」

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關鍵字：房市錢荒房貸建商交屋預售屋房價

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