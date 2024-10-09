土城13坪小房「3房1廳1衛1陽台」1780萬　網嘆：花千萬坐牢

▲示意圖。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

近年來通膨及房價上漲，讓買房早已幾乎變成是遙不可及的夢想，有網友看到新北土城區最近狂推12至13坪的小房，令他沒想到的是竟還能隔出3房1廳1衛1陽台，好奇12坪多的三房是不是正夯？此文一出，網友則不禁感嘆「原來今日香港明日台灣，是指住家」、「台灣還真的變香港了」。

原PO於8日在PTT八卦版以「主建12.43坪的三房正流行？」為題發文指，土城最近狂推12至13坪的房子，沒想到還能搞成三房，他十分不解「以前12坪多大概只能當套房吧？有沒有12坪多的三房正夯的八卦啊？」從網站截圖可看到，位於土城某社區的這間房，主建12.43坪，車位5.57坪，格局為3房1廳1衛1陽台，總價含車位1780萬。

此文一出，網友紛紛看傻眼，留言驚呼「土城啊，難怪」、「12坪三房？這是土城看守所嗎」、「花一千多萬坐牢，可憐」、「牢房都比這個寬」、「我家主臥就8、9坪了，12坪三房...」、「想看平面圖，是要怎麼隔3房啦，好扯」、「12坪，一房就差不多了」、「車子住的空間還比人大」。

不少人感嘆，「原來今日香港明日台灣，是指住家」、「台灣還真的變香港了」、「台灣房子搞到這樣真是可悲」。

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