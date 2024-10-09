周杰倫鄰居7.2億求售豪宅　5年沒住抬價逾9千萬

▲周杰倫鄰居以7.2億元求售大安區頂級豪宅「和平大苑」30樓戶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

周杰倫鄰居以7.2億元求售「和平大苑」30樓戶，屋主是新加坡僑外資法人，坐擁該豪宅不只1戶。而本次求售的30樓戶，為屋主於5年多前以總價6.29億元購入，現況毛胚屋，還抬價9100萬元。但在地房仲認為，此開價仍屬合理價碼。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

大安區頂級豪宅「和平大苑」高樓層罕見出售，30樓戶以約7.2億元求售，據《591房屋交易網》資訊，該戶權狀面積380坪，一層一戶，現況仍為毛胚。

對照實價登錄坪數資訊，該戶為2戶合併，屋主在2019年購入，合計總價約6.29億元，等於說僅持有5年多，就抬價9100萬元求售，抬價幅度達約14.5%。

有趣的是，經查謄本該戶屋主為「澄碩有限公司」，為新加坡僑外資法人。而本次求售戶的樓上31樓兩戶合併也在2019年交易，買方「鳴灣有限公司」以6.6億元無貸款買下，該公司代表人與澄碩為同1人。

▲大安區頂級豪宅「和平大苑」30樓戶以7.2億元求售。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋師大加盟店經理洪申霖表示，「和平大苑」近年無高樓層大坪數實價交易，但對照4~5年前行情，本次30樓戶換算以每坪220.5萬元開價求售，算是可以接受的價碼，估最終成交落點會在210~220萬元間。

洪申霖說，「和平大苑」最知名的1筆交易為頂層樓中樓戶，2015年時以6.6億元成交，買家為藝人周杰倫，當時換算每坪225萬元，雖然30樓戶樓層較低，價格也應比較便宜，但至今也過了那麼多年，豪宅行情有所提升。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，「和平大苑」在市場上享有名氣，可說是台北市最頂級的豪宅之一，又有名人住戶、建商品牌加持，同時周邊生活和商業機能俱全，深受高資產族群青睞，因此本次刊售的屋主當初直接購入多戶。

賴志昶說，本次「和平大苑」30樓戶求售單價為220.5萬元，雖符合目前北市頂級一線豪宅價位，但豪宅市場近期受制於央行限貸、政府打房雙重打擊，整體買氣較為冷凍，賣方求售可能是金字塔族群對金融景氣較敏感，看到國內房市景氣有翻轉趨勢，為資產移轉與布局提前做準備。