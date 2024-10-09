超越20年整合！國際級商辦「力麒松江總部大樓」上樑大典繁華揭幕

▲力麗集團總裁郭銓慶率各關係企業董事長等高層等貴賓共同觀禮。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

10月7日上午10時，力麒建設舉行「松江總部大樓」上樑典禮，由力麗集團總裁郭銓慶、力麗企業董事長郭紹儀、力麒建設董事長郭濟綱、力銘建設董事長郭淑珍與建築師姚仁喜、長榮鋼鐵董事長劉世宗等貴賓共同出席，一齊參與不凡盛事。

「松江總部大樓」位於松江路，步行至長春路口精華商圈僅需2分鐘，自民國86年開始整合，歷時20多年辛勤開發，終於2022年開工，預計2025年第3季落成，提供力麒建設及集團旗下「建設、營造、機電、水資源、觀光飯店、綠能、貿易」等關係企業入駐，與母集團所屬之力麗商業大樓對望，成就台北華爾街最受矚目的企業旗艦商辦。

▲「松江總部大樓」上樑大典實景，象徵南京松江繁華里程碑。

本案總銷達115億元，佔地近472坪，房屋及車位總面積約7,000坪，在大型素地稀缺的台北市中心，十分難得。力麒特別邀請大元聯合建築師事務所姚仁喜建築師，領率規劃地上21層、地下5層鋼骨建築，並由同集團名宅營造團隊力拓營造股份有限公司承攬營造。

建築設計採用高端Ａ辦規格，全棟玻璃帷幕設計搭配挑高7米7闊氣大廳門面，規劃低樓層150坪及220坪、高樓層130坪及150坪格局，一層二戶可合併使用設計，鑄作同時擁有銀級綠建築候選證書、智慧建築標章候選證書，並計劃取得LEED國際綠建築認證的曠世地標。

回顧力麒卅餘年的基業，展望未來蓬勃的企業願景，力麒建設董事長郭濟綱在典禮上有感致詞，感謝公司同仁同心努力，選擇力麒並和公司一同打拚為人生志業，見證公司穩健推案、上櫃到集團關係企業多元發展，在接任董事長後將懷著感恩的心情繼續努力，讓每位同仁都將以身為力麒人引以為榮，企業精神綿延長久。