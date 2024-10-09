投機客、多屋族將消失　業者：現代版「金龍除三害」

▲業者認為第七次信用管制宛如「金龍除三害」，市場投機客、多屋族有感消失，高房價現象也有望短暫盤整。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

919金龍風暴經過3週，房地產市場上降溫有感，有業者打趣表示：「這是現代版的『金龍除三害』，市場投機客、多屋族有感消失，高房價現象也有望短暫盤整。」認為市場降溫並非壞事。

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近期在央行第七波信用管制下，市場出現短期陣痛，台中業者就打趣表示：「這是現代版的『金龍除三害』，市場投機客、多屋族有感消失，高房價現象也有望短暫盤整。」認為市場降溫並非壞事。

他說：「從中長期來去，其實降溫利於房市健全發展，此次政策高度針對投資客、囤房客以及大量槓桿的小型開發商，整體友善首購族，也有機會去化超漲區，讓高房價下修盤整。」

▲第七次信用管制。

選在今日舉辦開工典禮的豐寶建設總經理施棟瀝認為：「在打炒房下，建設公司為讓房子穩定去化，只能重新思考什麼樣的建築產品會回歸到基本面，因為消費者會開始都看、多比較，而地段增值性則會成為最大因素。」

目前高房價現象各區都顯現，是否有機會下修，施棟瀝認為：「現在全面是總價負擔市場，不是單價市場，回過頭來說單價若突破100萬元，但消費者對總價仍負擔得起，對自住客來說空間與成本達標，那就是有吸引力。」

▲業者認為在打炒房下，建設公司為了讓房子穩定去化，只能重新思考什麼樣的建築產品會回歸到基本面。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，仍有營建業者認為：「這是央行總裁的獨秀，造一人英雄下，犧牲掉相當多的平民百姓換屋權利，目前房市接近『硬著陸』，風暴持續擴大下，產業被打死，等到要救市時，才會發現這樣的極速政策將補救的成本，可能高於想像。」

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