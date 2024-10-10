ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「全球封測龍頭」插旗大社　台積平替版房價還有1字頭

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲全球封測龍頭日月光積極擴建新廠，新建K28廠位於高雄大社區，預計2026年完工。（圖／日月光提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電股價再次攻上千點，在半導體後市好轉預期下，全球封測龍頭日月光積極擴建新廠，新建K28廠位於高雄大社區，預計2026年完工，可串聯半導體S廊帶產業鏈，根據實登統計，該區中古屋均價還有1字頭，堪稱台積宅平替版，強吸自住客入手。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

日月光高雄廠總經理羅瑞榮表示，為滿足先進封裝製程(CoWoS)的晶圓、終端測試需求，在高雄大社基地擴建K27、K28廠房，面積約2公頃，K27廠已在2023年啟用，K28預計興建地上7樓、地下1樓廠房，9日動土，預計2026年完工。

年份 2024 2023 2022
成交量 19 件 44 件 62 件
成交價 18.4 萬 14.6 萬 12.7 萬

▲大社生活圈5年以上中古屋均價。資料來源：高雄實價網。（ETtoday製表）

高雄市政府副秘書長王啟川指出，日月光半導體為高雄的先進晶圓級封裝廠，K28廠完工後，將提升高雄在先進封裝製程(CoWoS)、人工智慧晶片高效能運算及散熱需求等領域的競爭力，擴充先進封測產能。

根據高雄實價網表示，大社生活圈今年預售大樓均價為33萬元，5年以上中古大樓近3年均價，從12.7萬元漲至18.4萬元，僅管已有44.8%的漲幅，還有1字頭價格能入手。

▲▼ 大社 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大社屬於台積宅外溢第一圈，新案性價比高，中古大樓還有1字頭價格能入手。（圖／記者張雅雲攝）

智禾廣告協理黃煜智表示，大社緊鄰楠梓，車程10分鐘就到土庫、高雄大學特區，距離台積電進駐的楠梓產業園區車程約20分鐘，以目前楠梓成交價達3~4字頭來看，大社預售案還在30萬元上下。

受台積電人口紅利影響，楠梓新成屋及預售案供不應求，房價也屢創新高。黃煜智分析，大社屬於台積宅外溢第一圈，新案性價比高，與楠梓區相比，整體房價擁2~3成落差，成為首購族鎖定台積宅的「平替」熱區。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

關鍵字：台積電日月光高雄大社房價投資

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

兄弟檔分家？　在地：台中房市特殊景象「雙品牌競爭」

台中房地產隨著土地價格飆升，南屯、北屯等地區房價屢創新高，吸引眾多建商推案進駐，部分老字號建商不論是兄弟、第二代接班，在市場推出雙品牌路線，各自經營不同領域，依然展現出良性競爭的市場氛圍，也成為台中市場相對有趣的現象。

37分鐘前

「全球封測龍頭」插旗大社　台積平替版房價還有1字頭

台積電股價再次攻上千點，在半導體後市好轉預期下，全球封測龍頭日月光積極擴建新廠，新建K28廠位於高雄大社區，預計2026年完工，可串聯半導體S廊帶產業鏈，根據實登統計，該區中古屋均價還有1字頭，強吸自住客入手。

3小時前

資金鎖定高投報商用不動產　中華郵政砸21.6億買新竹商場

富宇建設、全球人壽合計以21.68億元出售新竹「富春居」1~2樓商場，共達6000多坪，買方為中華郵政。有趣的是，該物件雖為商場，但租客作為辦公室使用，估年租金近7千萬元。商仲專家表示，全球將進入降息循環，也帶動資金湧入報酬率漂亮的商用不動產。

4小時前

買房送1克拉鑽戒！鑽石級建案 「緻信義」助年輕新貴圓夢成家

在現今競爭激烈的房地產市場中，「緻信義」以一個別出心裁的活動吸引了眾多年輕購屋族的注意：購買鑽石級地段的同時，還能獲得一枚價值高達35萬元的1克拉鑽戒，成為年輕情侶見證愛情的浪漫見證。這種與眾不同的行銷手法，不僅顯示出「緻信義」對年輕人成家的支持，也讓買房過程增添了溫馨與驚喜。

6小時前

房子太小住不下！雇主改造防空洞給女傭睡　超窄環境網狂罵：是棺材

新加坡不久前有一段影片在國外知名論壇Reddit上廣為流傳，原來當地一名屋主因為家裡空間不足，居然將家中的防空洞改建成了女傭居住的小空間，而在網上引起網友們的關注和討論。

18小時前

他揭「金龍海嘯」下投資客6下場：只有2種人有望走上「人道走廊」

央行所祭出的打房「金龍海嘯」正衝擊全台灣的10大行政區，先前熱絡的房市買氣確定至此劃上休止符。然而房市專家表示，這10大行政區是交屋戶數相當龐大的地區，裡頭高達8成都是投資客，未來他們恐怕將會面臨到6種頭痛狀況，唯獨2種人可能會被央行允許開通「人道走廊」。

19小時前

租屋處竟是「7吋防彈門」　房客偷電改裝屋主一看傻眼

馬來西亞一名47歲屋主接獲國家能源公司（TNB）用電異常通知，便向房客詢問此事，但未獲回應只好親自上門確認，沒想到這才發現房客早已把房子改裝成非法比特幣挖礦場所，木門被換成7英寸厚防彈門、裝上監視器，猶如銀行保險庫。

19小時前

信用管制小幅度鬆綁　章定煊：賣壓區房價仍有傷害性

央行9日宣布信用管制措施3大鬆綁，包括繼承、換屋、已簽訂購屋合約者，3種情況不受管制，專家分析，排除條款的鬆綁程度，雖然符合原先市場預期，但「幅度很小」，重災區就是面臨交屋的預售屋可能出現斷頭，投資客密集的賣壓區，對未來房價「很有傷害性」。

20小時前

央行豁免條款出爐　房仲大老：消除部分市場恐慌

央行提出3大選擇性信用管制鬆綁措施，針對繼承族、換屋族、符合繼承或換屋的已簽約族。房仲大老表示，央行鬆綁之後，消除部分市場恐慌，預期對房市也有顯著提振信心的作用。不過也有專家表示，本次央行放鬆範圍比想像中更窄，顯見鐵了心打房。

20小時前

新北新社宅規劃啟動！　2案分別在土城、三重

為了滿足民眾需求和中央社會住宅規劃，新北市政府近日開始辦理土城、三重兩案社宅新建工程委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務，並已上網公告徵專業廠商，土城和三重兩處的新社宅預計規劃900戶以上，同時提供多樣的公共服務設施讓周邊居民使用。

21小時前

「特大號」幼貓打針反應慢半拍　抽出來10秒後才叫：痛死我啦！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

入厝禮預算5萬！大票一致通過1..

木門變成7吋防彈門　屋主一看傻..

都更後連廁所都換不回來？　高手..

他揭「金龍海嘯」下投資客6下場..

投機客、多屋族將消失　業者：現..

老公買新房子！小姑哭鬧硬占1間..

土城13坪房「3房1廳1衛1陽..

房子太小住不下！雇主改造防空洞..

台南最熱重劃區之一現「凶宅法拍..

英業達大股東持有至少4戶「天鑄..

ETtoday房產雲

最新新聞more

兄弟檔分家？　在地：台中房市特..

「全球封測龍頭」插旗大社　台積..

資金鎖定高投報商用不動產　中華..

買房送1克拉鑽戒！鑽石級建案 ..

房子太小住不下！雇主改造防空洞..

他揭「金龍海嘯」下投資客6下場..

木門變成7吋防彈門　屋主一看傻..

信用管制小幅度鬆綁　章定煊：賣..

央行豁免條款出爐　房仲大老：消..

新北新社宅規劃啟動！　2案分別..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366