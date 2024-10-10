「全球封測龍頭」插旗大社　台積平替版房價還有1字頭

▲全球封測龍頭日月光積極擴建新廠，新建K28廠位於高雄大社區，預計2026年完工。（圖／日月光提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電股價再次攻上千點，在半導體後市好轉預期下，全球封測龍頭日月光積極擴建新廠，新建K28廠位於高雄大社區，預計2026年完工，可串聯半導體S廊帶產業鏈，根據實登統計，該區中古屋均價還有1字頭，堪稱台積宅平替版，強吸自住客入手。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

日月光高雄廠總經理羅瑞榮表示，為滿足先進封裝製程(CoWoS)的晶圓、終端測試需求，在高雄大社基地擴建K27、K28廠房，面積約2公頃，K27廠已在2023年啟用，K28預計興建地上7樓、地下1樓廠房，9日動土，預計2026年完工。

年份 2024 2023 2022 成交量 19 件 44 件 62 件 成交價 18.4 萬 14.6 萬 12.7 萬

▲大社生活圈5年以上中古屋均價。資料來源：高雄實價網。（ETtoday製表）

高雄市政府副秘書長王啟川指出，日月光半導體為高雄的先進晶圓級封裝廠，K28廠完工後，將提升高雄在先進封裝製程(CoWoS)、人工智慧晶片高效能運算及散熱需求等領域的競爭力，擴充先進封測產能。

根據高雄實價網表示，大社生活圈今年預售大樓均價為33萬元，5年以上中古大樓近3年均價，從12.7萬元漲至18.4萬元，僅管已有44.8%的漲幅，還有1字頭價格能入手。

▲大社屬於台積宅外溢第一圈，新案性價比高，中古大樓還有1字頭價格能入手。（圖／記者張雅雲攝）

智禾廣告協理黃煜智表示，大社緊鄰楠梓，車程10分鐘就到土庫、高雄大學特區，距離台積電進駐的楠梓產業園區車程約20分鐘，以目前楠梓成交價達3~4字頭來看，大社預售案還在30萬元上下。

受台積電人口紅利影響，楠梓新成屋及預售案供不應求，房價也屢創新高。黃煜智分析，大社屬於台積宅外溢第一圈，新案性價比高，與楠梓區相比，整體房價擁2~3成落差，成為首購族鎖定台積宅的「平替」熱區。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝