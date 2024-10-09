信用管制小幅度鬆綁　章定煊：賣壓區房價仍有傷害性

▲央行9日宣布信用管制措施3大鬆綁，包括繼承、換屋、已簽訂購屋合約者，3種情況不受管制。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行9日宣布信用管制措施3大鬆綁，包括繼承、換屋、已簽訂購屋合約者，3種情況不受管制，專家分析，排除條款的鬆綁程度，雖然符合原先市場預期，但「幅度很小」，重災區就是面臨交屋的預售屋可能出現斷頭，投資客密集的賣壓區，對未來房價「很有傷害性」。

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央行9月祭出第7波房市信用管制，房市掀起一波「金龍海嘯」，不少民眾自認被錯殺，不斷傳出房貸災情，引發排山倒海而來的民怨，央行9日宣布信用管制措施3大鬆綁，包括繼承取得房屋、換屋需求與承貸銀行簽訂撥款後1年內出售原有房產、已簽訂成屋與預售屋購屋合約者，以上情況都不受管制。

對央行鬆綁房貸限制，景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，第7波信用管制的政策目的是要打炒房，排除掉例外族群後，效果還在嗎？

章定煊分析，之前只要想購屋的民眾都要擔心貸不到款，例外條款一出，連不少還未購屋的民眾都擔心「貸款額度被例外族群搶光，排擠到現在要購屋的族群，之後貸款更緊縮。」

不過此次鬆綁幅度對市場來說，排擠效果小，大多限定排除對象在自用範圍，對房貸的額度影響不大。章定煊指出，重災區反倒是面臨交屋的預售案，除投資客將面臨斷頭，還有因為與當初入手價格相比，房價出現漲幅的已購客，願意籌錢交屋，但之後還是會積極轉手，若沒有首購族群承接，「投資客密集區的賣壓，將對房價造成非常大的傷害性。」

▲很多面臨交屋的民眾資金突然過關，化解火燒眉毛的交屋危機。（示意圖／記者張雅雲攝）

國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲分析，此次的信用管制配套措施，概念上貸款對象仍是強調以自住客為主，不影響央行打炒房的方向，對市場來說還是「短空」的概念。

台中市不動產聯盟協會理事長蘇興民認為：「央行政策剛頒布，市場真實狀況不明朗，不過針對第二戶換屋族的部分央行指示相當明確，這對於健康的市場是正向影響。」

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔認為：「對期待房價跌價的民眾來說，新的鬆綁政策等於又開後門，難免失望。」

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