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啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

圖、文／新濠岳提供

最近，許多人詢問我對於購房的看法。我對地點有一個明確要求，就是希望能買在「板南線」上。由於工作關係，我經常需要南北奔波，像是主持節目和球場應援，住在板南線附近能夠輕鬆滿足我日常的交通需求。目前我位於捷運南港展覽館站。自從政府實施東區門戶計畫後，南港的新房價都已突破百萬，如果價格合理，我會很想在這裡置產。這裡前往內湖錄製節目非常方便，周圍有百貨公司和演唱會可以享受。真希望我早個十年出生，這樣一定會果斷出手。接下來，我們將搭乘板南線，尋找合適的房子。

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

接下來到了忠孝復興站。自從大巨蛋開放比賽以來，除了桃園主場的應援，我們在國際賽和明星賽期間也經常來到這裡應援。每當應援結束，我都會搭乘板南線來這裡享受美食和逛街。這裡的生活機能已經非常完善，百貨商場應有盡有，可以說是一個「超頂」的地方。然而，這裡的房價也是全臺最高的，對於我來說有些難以承擔，所以我將繼續尋找其他合適的房子。

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

再來來到板橋站。我選擇住在板南線的主要原因是其便捷的交通。三鐵共構的設施將南港、北車和板橋連線，使我這種經常在臺北和桃園之間奔走的人感到格外方便。不過，板橋近幾年的新建案房價已逼近百萬，對於首購族來說負擔仍然不小，我們需要再看看板南線上是否有更適合的地方。

而最後一站來到頂埔站。過去對頂埔的印象主要是工廠，但實際來到這裡後可以發現，現在的頂埔與過去的工業都市完全不同。隨著許多科技大廠的進駐，頂埔逐漸轉型為科技城市，並且成為捷運板南線的起點，房價相對親民。看來這裡說不定能找到合適的房子。

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

現在kimi我到了「新濠岳」的接待中心，從捷運站步行過來非常近，「新濠岳」是由新濠建設所興建的，距離捷運頂埔站大約650公尺，輕鬆走路就可以到。另外捷運頂埔站，它除了是板南線的起點外，它同時也是捷運三鶯線的起點，除此之外，我們附近還有土城交流道、64、65快速道路，在交通上真的很方便。而整座建案很壯觀欸，周邊也種植蠻多植栽綠樹，

現場專案表示，我們「新濠岳」基地面積2497.15坪，是整個土城這邊少見的四面臨路、破千坪大基地建案，另外，我們當初籌畫時，就特別將基地退縮7米，並種植大量喬木，形成一座長達550米的環形步道，加上我們建案的後方是大暖尖山森林保育區，讓住戶下樓就有充滿綠意的生活。

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

我們的公設也相當豐富，有接待大廳、中庭花園、空中花園、SPA、KTV、瑜伽教室等等，並邀請曾經設計日月潭涵碧樓的王勝正設計師進行設計，除此之外，在公設建材方面，我們還配備了三菱防疫電梯、醫療級空氣清淨機等設備，為了就是給住戶最理想的生活品質。

「新濠岳」房型有1~3房，戶型相當多元，基本上每個人都可以在這裡找到適合你，且符合你預算的房型。現在我們這間是29坪、3房的房型。它位於邊間，因此每個地方都有明亮的通風採光。室內無小樑、樓高3米6的規劃，更增加整體的坪效及通透感。

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

「建材」其實也是我們這次「新濠岳」的一大賣點。首先在廚具我們選用了林內三機、日本Clean up廚具，讓喜歡料理的人能輕鬆下廚。而在隔音方面，我們採用日本YKK 8+6+6的複層Low-E玻璃氣密窗，並且樓板高度還超過建築法規，能提供靜謐的生活品質。最後在衛浴方面，我們主臥衛浴標配國際牌智慧馬桶、INAX衛浴設備、Durgo吸氣閥等等，讓妳在家就有飯店的感受。

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

啦啦隊女神張雅涵「捷運藍線」尋房　參觀首站旁「新濠岳」驚呼：滿足所有需求（圖／新濠岳提供）

除了前面提到的高檔建材外，我們也是土城目前唯一正在申請四大建築標章認證的建案，並且為了讓住戶住的安心，我們還有10年的防水保固哦～螢幕前的大家心動了嗎，趕快來「新濠岳」賞屋，跟我一圓住在板南線旁的夢想吧！

關鍵字：新濠岳捷運藍線張雅涵

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