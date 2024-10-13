開價貼近市價　天母「女兒殺母」凶宅3380萬求售

▲天母運動公園附近一處「女兒殺媽媽」凶宅求售，屋內裝潢新穎，頗高級。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

天母運動公園附近一處「女兒殺媽媽」凶宅求售，屋內裝潢新穎，頗高級。不過開價3380萬元，居然與其他戶別沒有明顯價差。在地房仲表示，通常凶宅為市價5~7折，但要開多少是屋主的權利，實務上也見過不少對價格很有堅持的凶宅屋主。

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天母運動公園附近一處華廈，2019年時發生一起疑似女兒殺媽媽的命案，鬧上社會新聞。據鄰居說法過去該屋重新翻修過，連陽台都特別設計。

然而，該屋在臉書社團求售，該戶位於5樓權狀45坪，為4房格局，開價3380萬元，換算單價74.5萬元。從刊登照片來看，該屋的裝潢頗新、頗高級。不過該刊登資訊已上刊幾個月了，記者致電受委託的房仲電話，卻是空號。

該社區屋齡42年，樓高7層，據實價登錄資訊，今年共有2筆交易，成交單價落在75~80萬元間。也就是說，凶宅求售戶的開價竟跟市價行情差不多，沒有特別便宜。

▲一般凶宅為市價5~7折。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台灣房屋天母七段特許加盟店長黃翊華表示，該華廈靠近天母運動公園，區域中古華廈行情7~8字頭，而該物件總價帶3000~3500萬元，不算高總價，為市場熱門產品，若沒有凶宅抗性，很快就可以賣掉。

至於該凶宅屋主開價與市價沒有明顯差距，黃翊華說：「一般凶宅就是市價5~7折，要看『凶』的程度而定，但畢竟房子是屋主的，要怎麼開、怎麼賣是人家的自由，實務上也碰過很多凶宅屋主對價格很有堅持。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，該屋主開價接近市價，一來可能覺得裝潢成本不菲，二來也可能試試市場水溫，這種物件在銀行貸款上較難申貸，有意購置買方需準備較多本金，且也需考慮後續轉手問題。

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