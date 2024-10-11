獵地新寵兒　自然人砸3.2億搶進農16老牌幼兒園

記者張雅雲／高雄報導

高雄市區素地一地難求，產權單一的幼兒園近年成獵地標的，根據實登，「諾貝爾明誠幼兒園」8月3.2億元成交，占地286坪住4土地，換算單價達111.9萬元，據了解，買家為2位高雄在地自然人，專家認為，該幼兒園屋齡20年，養地兼收租一兼二顧。

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▲高雄市區素地一地難求，產權單一的幼兒園近年成獵地標的。（圖／記者張雅雲攝）

近年高雄幼兒園被建商買下的消息時有所聞，今年Q2隆大營建就斥資5.62億元，收購鳳山「威爾森幼兒園」，Q3再度有幼兒園被收購。

「諾貝爾明誠幼兒園」位於鼓山區明誠三路，根據Google Maps顯示，2009年就在當地招生，在地人透露，是老牌私人幼兒園，招生率也不錯。

幼兒園 位置 地坪 總價 買家 諾貝爾明誠幼兒園 明誠三路 705 號 286 坪 3.2 億 自然人 威爾森幼兒園 鳳山區中山東路 290 巷 17 弄 56 號 1066 坪 5.6 億 隆大營建

▲高雄近期幼兒園出售。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

根據實登，該幼兒園地坪286坪、建坪499坪，屋齡20年，為住4用地，總價3.2億元，換算地價111.9萬元，備註為「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易。」據了解，新買家為高雄2位葉姓自然人，賣家也為葉姓自然人，而該幼兒園目前持續營業中。

住商不動產龍華國小加盟店長莊宗穎表示，明誠三路屬於北高雄蛋黃區農16範圍，周邊生活、商業機能發達，附近又有龍國小明星學校加持，是不少家長指名購屋的地點。

▲農16生活、商業機能發達，又有龍國小明星學校加持，是不少家長指名購屋熱區。（圖／記者張雅雲攝）

裕誠路、明誠路沿線商家林立，區域住4地價行情落在200~250萬元，以該筆土地成交價來看，若不是特殊關係交易，不至於如此便宜。若無立即開發需求，以目前市場行情，整棟幼兒園租金至少40~50萬元，具養地兼收租的效益。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店長洪誌隆表示，該幼兒園學生多，招生一向相當穩定，由於位處豪宅聚落，也算是知名的貴婦級幼兒園之一，目前尚無異動消息，因土地面積夠大，未來也有機會整合周邊透天，若推出大樓房價至少也要6字頭起跳。

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